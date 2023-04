Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 24 aprile, è stato ufficializzato il primo dei "guanti di sfida" che i professori hanno lanciato durante la settimana in vista del 7° appuntamento serale. La maestra Celentano ha messo a paragone Maddalena e Isobel su una prova che comprende danza e recitazione, un modo per testare la versatilità di entrambe le ballerine del cast.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La 7^ registrazione di Amici si svolgerà il 27 aprile, quindi già a partire da oggi gli addetti ai lavori hanno iniziato ad aggiornare il pubblico sulle prove che i professori potrebbero schierare nella prossima puntata.

Il pomeridiano di lunedì 24/04 è iniziato con le lacrime che alcuni allievi hanno versato per l'eliminazione di Ramon: Isobel e Angelina, in particolare, si sono mostrate tristi per l'uscita dalla casetta di quello che per entrambe era diventato un punto di riferimento.

Maria De Filippi si è collegata con i talenti per sincerarsi sul loro stato emotivo, rassicurandoli sul fatto che le amicizie che sono nate in questi mesi dureranno anche lontano dalle telecamere se sono sincere.

Tutti i ragazzi hanno concordato nel sostenere che il contratto di lavoro che il compagno di classe ha ricevuto da una compagnia di danza americana è stata la cosa più bella che potesse capitarglig indipendentemente da come è andata nel programma.

La competizione tra le protagoniste di Amici

Mentre i fan di Amici protestano per la censura del ballottaggio della sesta puntata (nel montaggio sono state cancellate ben 3 esibizioni che i ragazzi a rischio hanno fatto per convincere la giuria a salvarli), su Canale 5 già si parla di quella che sarà registrata giovedì prossimo.

Dopo aver analizzato i commenti che i tre giudici hanno fatto sabato sera alle loro performance sul palco, i ragazzi hanno iniziato a scoprire quali prove dovranno preparare in vista delle riprese del 27 aprile.

Nella parte finale del daytime odierno, infatti, Maria De Filippi ha chiesto a Maddalena di andare in giardino a prendere la busta che conteneva una lettera che la maestra Celentano ha scritto per lei.

Dopo aver elogiato la sua allieva Isobel e le sue tante doti di danzatrice, la professoressa Alessandra ha lanciato un nuovo "guanto di sfida" tutto al femminile.

Le due ballerine della scuola, dunque, nella settima puntata saranno chiamate ad esibirsi in una specie di "musical": per la prima volta in questa edizione del talent, infatti, due alunne danzeranno e reciteranno.

Attesa per gli spoiler di Amici

La prova che la maestra Celentano ha pensato per le ballerine che da marzo sono a confronto ogni settimana su "guanti di sfida" di sensualità e versatilità, consiste nell'esecuzione di una coreografia con un playback e con una mimica facciale che è tipica degli attori. Maddalena e Isobel si sono dette contentissime di questa assegnazione e pronte a cimentarsi con qualcosa di nuovo dopo settimane in cui si son dovute misurare con la femminilità e con balletti sexy.

A proposito di questo, la professoressa di danza classica ha un po' punzecchiato Svevi dicendo che secondo lei avrebbe battuto la sua "pupilla" solo grazie alle forme che ha e agli "occhi da gatta" che hanno conquistato la giuria.

La settima puntata del serale di Amici si registrerà giovedì 27 aprile ma il nome dell'eliminato si scoprirà soltanto sabato 29 quando il tutto andrà in onda su Canale 5.

L'unica squadra con ancora 3 componenti, è quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: i fan temono che il prossimo a lasciare la gara sarà proprio uno dei talenti di questo team (uno tra Cricca, Maddalena e Angelina).