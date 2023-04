Mentre i fan di Amici fantasticano sul loro rapporto, Angelina e Wax continuano a supportarsi e a farsi complimenti per il lavoro che stanno facendo al serale. Nel corso del daytime che è andato in onda il 24 aprile, ad esempio, la figlia di Mango ha elogiato il compagno di classe per le belle esibizioni che ha fatto nella sesta puntata, definendolo una conferma costante della sua vita. Maddalena e Isobel, invece, si sono confrontare sul verdetto che la giuria ha espresso a favore dell'allieva di Emanuel Lo, considerata più sensuale e femminile.

Aggiornamenti sui rapporti nati ad Amici

Il pomeridiano che è stato trasmesso in tv il 24 aprile, ha regalato una prima anticipazione sul 7° serale di Amici 22: una delle prove che i professori potrebbero schierare nella prossima puntata, è il "guanto di sfida" Maddalena contro Isobel su una coreografia che prevede anche la recitazione.

Le ballerine hanno scoperto che a proporre quest'esibizione è stata la maestra Celentano, sempre più convinta che la sua allieva sia superiore all'avversaria in tutto, a partire dalla capacità di spaziare in diversi generi di danza.

Le due, poi, si sono confrontate sui pareri che la giuria ha espresso in merito alla sensualità che hanno portato in scena sabato scorso: a vincere quel faccia a faccia è stata la 18enne "pupilla" di Emanuel Lo, oggi più sicura di sé anche nel controbattere alle frecciatine dell'insegnante Alessandra.

Parole al miele tra i protagonisti di Amici

Uno dei momenti più discussi dai fan di Amici, però, è stato quello in cui i ragazzi ancora in gara hanno espresso pareri l'uno sulle esibizioni dell'altro, facendosi critiche o complimenti.

Nell'analizzare le belle parole che Cristiano Malgioglio ha rivolto a Wax per la personalissima interpretazione che ha fatto del brano "Ti regalerò una rosa", Angelina si è lasciata andare a dichiarazioni dolci e di stima nei confronti del compagno di classe.

Nel sentire il cantante ammettere di aver cambiato il testo in corsa, la figlia di Mango ha detto: "Quell'esibizione mi ha stroncata già dalla prima volta che l'ho ascoltata, nella bozza iniziale".

"Ho notato i cambiamenti che hai fatto, ma per me sei una conferma. Sei tanta roba e sono felice per te", ha aggiunto la giovane mettendo un po' in imbarazzo l'allievo di Arisa.

Anche Aaron e gli altri si sono complimentati con Wax per la sensibilità che ha dimostrato di avere raccontando un tema delicato come quello della violenza sulle donne, una performance che gli è valsa anche gli applausi del pubblico e della giuria.

I rumor sugli amori di Amici

I telespettatori parlano da settimane del rapporto che Wax e Angelina hanno stretto soprattutto da quando è iniziato il serale: un'ampia fetta di pubblico, infatti, fa il tifo affinché questa bella amicizia possa trasformarsi in qualcosa di più (anche se la ragazza ha un fidanzato che la aspetta a casa).

I due cantanti della scuola non sono gli unici che i fan stanno tenendo d'occhio da un po' di tempo: il feeling che Mattia e Benedetta mostrano sul palco di Amici ma anche in casetta, sta portando molti telespettatori a pensare che tra loro potrebbe nascere un sentimento (in realtà, in molti lo sperano nonostante anche la latinista Vari sia ufficialmente impegnata).

Nella scuola, intanto, fervono i preparativi per la settima registrazione: giovedì 27 aprile Maria De Filippi condurrà la puntata che sarà trasmessa in tv sabato 29, giorno in cui sarà anche reso noto il nome dell'unico allievo dei 7 ancora in gara che non parteciperà alla semifinale della prossima settimana.

A lasciare il programma a un passo dal sogno, sarà colui/lei che perderà lo spareggio della serata.