Sabato 29 aprile andrà in onda la settima puntata del serale di Amici, ma in rete non si parla d'altro che di quello che starebbe accadendo nella scuola a pochi giorni da una registrazione decisiva. Giuseppe Candela ha raccontato che due allievi del cast sarebbero risultati positivi al Covid, per questo le riprese della semifinale potrebbero slittare a data da destinarsi. Nessun commento ufficiale da parte degli addetti ai lavori su questo rumor.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

L'indiscrezione che ha lanciato il giornalista Candela nel pomeriggio, ha spiazzato fan e curiosi: due alunni di Amici avrebbero il Covid e per questo non ci sarebbero certezze sul giorno in cui sarà registrata la semifinale.

La penna di Dagospia ha riportato questa "notizia flash" senza scendere troppo nei dettagli di chi avrebbe contratto il Coronavirus all'interno della casetta situata a Cinecittà.

I ragazzi ancora in gara al serale sono Mattia, Angelina, Isobel, Maddalena, Wax, Aaron e Cricca: a loro si deve aggiungere Benedetta Vari, la professionista di latinoamericano che vive con gli allievi per permettere a Zenzola di fare i passi a due in puntata.

Stando al rumor che si sta diffondendo in rete nelle ultime ore, due degli otto protagonisti del cast appena citati sarebbero risultati positivi al Covid a poco tempo dalle ultime riprese stagionali del talent-show.

La segnalazione social su Amici

"La puntata di oggi andrà in onda regolarmente perché è stata registrata, ma la semifinale rischia uno slittamento", ha fatto sapere il giornalista di Dagospia che per primo ha lanciato quest'indiscrezione sul format di Maria De Filippi.

Candela, dunque, sostiene che non sarebbe più certa la data dell'ottava registrazione del serale: prima che serpeggiassero queste voci, si sapeva che le ultime riprese di quest'anno si sarebbero svolte giovedì 4 maggio (con messa in onda su Canale 5 il sabato successivo, ovvero il 6).

Qualora il rumor su alcuni casi Covid in casetta trovasse riscontri nelle dichiarazioni degli addetti ai lavori, aumenterebbero le possibilità che la semifinale venga rimandata di qualche giorno per permettere a tutti i ragazzi della scuola di essere in forma per partecipare alla competizione.

Il parere di chi guarda Amici

Dopo che Giuseppe Candela ha parlato del presunto arrivo del Covid nella casetta che ospita gli allievi, sui social network sono apparsi tantissimi commenti a riguardo.

Tra questi spicca la segnalazione di chi sostiene di aver partecipato alla registrazione del 27 aprile: una fan di Amici racconta che Mattia sarebbe stato l'unico ad indossare la mascherina nei momenti di pausa.

"Potrebbe essere lui perché per scendere durante le pubblicità si è messo la mascherina. Quando stavano sopra (ovvero mentre si svolgeva la prima manche), ha anche preso una fialetta. Solo lui ha fatto questo", si legge su Twitter in merito a quello che sarebbe accaduto giovedì scorso durante le riprese della puntata che sarà trasmessa in tv questa sera.

I giornalisti, però, al momento non hanno fatto i nomi degli alunni che sarebbero risultati positivi al Coronavirus, ma si sono limitati a riportare il Gossip sul possibile slittamento della semifinale (sia la sua registrazione che la successiva messa in onda su Canale 5, attualmente prevista per sabato 6 maggio).

La ventiduesima edizione del talent Mediaset terminerà domenica 14 con l'unico appuntamento in diretta dell'anno: tra circa due settimane, dunque, i telespettatori potranno scegliere il vincitore (uno per il canto e uno per il canto) attraverso una serie di televoti che saranno aperti nel corso della serata.