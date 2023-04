A poche ore dalla messa in onda della settima puntata di Amici 22, in rete si sta spargendo una voce inaspettata che potrebbe cambiare la programmazione del talent-show. Il giornalista Giuseppe Candela sostiene che due allievi della scuola sarebbero risultati positivi al Covid e che la registrazione della semifinale, attualmente prevista per il 4 maggio prossimo, potrebbe slittare, così come la sua messa in onda su Canale 5.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Sabato 29 aprile andrà in onda la puntata di Amici in cui si scoprirà il nome dell'eliminato tra Cricca e Aaron: a poche ore da questo importante verdetto, però, in rete si è sparsa una voce poco rassicurante sul futuro della trasmissione.

Su Dagospia, infatti, Giuseppe Candela ha scritto: "Flash! Amici col Covid. Due concorrenti del talent-show di Maria De Filippi sono risultati positivi".

Il giornalista non svela l'identità dei due allievi che avrebbero contratto il Coronavirus pur vivendo isolati in una casetta dallo scorso settembre, ma ha chiarito che la programmazione del format potrebbe cambiare a partire dalla prossima settimana.

"La puntata di stasera andrà regolarmente in onda perché registrata giovedì scorso. Rischio slittamento per la semifinale prevista per il 6 maggio, la prossima puntata è in dubbio", ha concluso l'addetto ai lavori che per primo ha riportato l'indiscrezione su quello che starebbe accadendo all'interno della scuola più famosa d'Italia.

In arrivo il nome dell'escluso di Amici

Questo rumor non ha ancora trovato conferme nelle voci di chi lavora ad Amici, quindi va preso come tale e c'è la possibilità che venga smentito nelle prossime ore.

Il 29 aprile, dunque, i fan di Amici scopriranno se l'eliminato è davvero Cricca come tanti siti sostengono da un paio di giorni: il cantante avrebbe perso il confronto diretto con Aaron e si sarebbe dovuto accontentare di aver preso parte al serale fino alla puntata precedente alla semifinale.

La settimana prossima, infatti, è in programma l'ultima registrazione della ventiduesima edizione del talent di Maria De Filippi: al momento è previsto che il cast si ritrovi agli Elios giovedì 4 maggio, giorno in cui la giuria dovrebbe essere chiamata a scegliere i finalisti di quest'anno.

L'indiscrezione che ha lanciato Candela sul possibile arrivo del Covid tra gli allievi potrebbe cambiare un po' le cose, a partire dal calendario degli ultimi appuntamenti prima dell'elezione del vincitore.

Chi approda al penultimo appuntamento di Amici

Questa sera, intanto, su Canale 5 sarà trasmessa la settima puntata di Amici, quella che è stata registrata giovedì scorso e che ha visto finire al ballottaggio per l'eliminazione i due cantanti Cricca e Aaron.

Le anticipazioni fanno sapere che anche la ballerina era a rischio, ma la giuria l'ha salvata inserendola nel gruppo dei semifinalisti.

A giocarsi l'opportunità di partecipare alla finale di domenica 14 maggio, dunque, saranno: Angelina, Wax, Isobel (che si è lievemente infortunata a un braccio), Mattia, Maddalena e il vincitore dello spareggio che andrà in onda tra poche ore su Canale 5.