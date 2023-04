Tanta tensione al centro delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico vedrà prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato anticipano che Demir Yaman deciderà di fare un regalo molto costoso a Sevda, che minerà ancor di più il rapporto con Hunkar Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Naciye mette in vendita la casa dopo la morte di Hatip

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le prossime puntate, rivelano che la faida tra Hunkar e Demir diventerà sempre più accesa.

Tutto comincerà quando Tellidere verrà ucciso accidentalmente da Gaffur durante una colluttazione.

Taskin piuttosto che costituirsi alle forze dell'ordine nasconderà il corpo esanime di Hatip, ricercato per l'omicidio di Cengaver. Tuttavia il cadavere verrà ritrovato poco dopo, mentre le indagini escluderanno subito Gaffur tra i colpevoli. Naciye, nel frattempo, piangerà la morte del marito, sebbene avesse deciso di denunciarlo quando aveva ricevuto la richiesta ufficiale di divorzio. Una volta celebrato il rito funebre di Hatip, Naciye metterà in vendita la sua casa per poi decidere di trasferirsi lontano da Cukurova insieme ai figli.

Hunkar disconosce suo figlio

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Demir rimarrà senza dimora dopo essere stato allontanato dalla madre Hunkar per aver affidato i piccoli Adnan e Leyla alle cure di Sevda, l'amante di Adnan senior.

I problemi tra il ricco imprenditore e la madre si ingigantiranno in occasione delle nozze tra Sabahattin e Julide. Il giovane Yaman deciderà di prendere la parola invitando tutti gli abitanti a rispettare Sevda, considerata come una seconda madre. Hunkar risponderà pubblicamente disconoscendo suo figlio e lasciando alla cantante il ruolo di prima madre.

Demir compra l'ex abitazione di Naciye per Sevda

Nonostante questo Demir andrà dritto per la propria strada riempiendo di attenzioni Sevda, che continuerà a stargli vicino senza mai giudicarlo. La frattura tra madre e figlio Yaman giungerà a un punto di non ritorno quando il ricco imprenditore acquisterà la casa messa in vendita da Naciye per regalarla a Sevda.

L'uomo a questo punto inviterà la donna a trasferirsi a Cukurova per prendersi cura di lui. Inizialmente la cantante cercherà di tirarsi indietro per paura delle ripercussioni di Hunkar per poi accettare il dono. Allo stesso tempo la signora Yaman andrà su tutte le furie quando scoprirà che il figlio ha regalato un'abitazione all'antica rivale. Pertanto la donna inizierà un piano di vendetta proponendo ad Yilmaz l'acquisto delle sue quote della società ideata da Adnan.