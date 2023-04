Nell'attesa che trapelino le anticipazioni del 4° serale di Amici 22, i fan sono concentrati su quello che è accaduto all'inizio del daytime del 5 aprile. La classifica che ha stilato Marcello Sacchetta sui cinque ballerini del cast serale, ha fatto storcere il naso ai sostenitori di Mattia, che hanno usato i social network per offendere il giudice della gara. Il diretto interessato, stanco degli attacchi che stava ricevendo su Instagram, si è sfogato ricordato ai suoi "detrattori" che è stato anche lui a volere Zenzola nella scuola due anni fa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

A ridosso di una nuova registrazione, i ballerini hanno affrontato un gara particolare: Marcello Sacchetta ha osservato le esibizioni dei cinque allievi sul palco di un teatro vuoto e poi ha dato loro dei voti.

Alessio ha vinto a sorpresa piazzandosi davanti ad Isobel, mentre Maddalena ha occupato il terzo gradino del podio.

Il coreografo ha messo all'ultimo posto in classifica Mattia, scatenando le ire dei suoi tantissimi fan.

A raccontare cosa è accaduto dopo la messa in onda del daytime di mercoledì 5 aprile, è stato lo stesso giudice in alcune Instagram Stories piuttosto pungenti.

"Ho letto tweet e commenti sulla puntata, e noto che alcune persone si limitano alla classifica finale e buttano via tutto il resto.

Ho detto molte cose e ho dato consigli costruttivi, per far crescere", ha sbottato il professionista sui social network.

Le parole dopo la puntata di Amici

"Amo tutta la danza, quando è fatta bene. I ragazzi sono tutti talentuosi e una classifica non potrà mai andare bene a tutti perché ognuno ha i propri gusta e tifa per chi gli pare", ha proseguito Sacchetta nello sfogo social contro alcune fanbase che lo hanno pesantemente attaccato per l'ultimo posto che ha dato a Zenzola nella gara a teatro.

Marcello ha ricordato a chi lo stava prendendo di mira con parole poco carine, che lui è stato uno dei primi a credere nel latinista pugliese e nel fatto che potesse conquistare prima il banco della scuola e poi il palco del serale.

"Scrivere parolacce e insulti, non fa di voi persone migliori o tecnici. Lui si vergognerebbe di voi se sapesse tutto questo", ha proseguito il coreografo nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 6 aprile.

"Siate più rispettosi e ascoltate. Mattia mi è sempre piaciuto, tant'è che ai casting dell'anno scorso c'ero anch'io. Pace", si è concluso così il rimprovero che Sacchetta ha rivolto ai sostenitori del ballerino di latinoamericano di Amici 22.

Attesa per gli spoiler di Amici

Di questa polemica Mattia è completamente all'oscuro: il ragazzo, infatti, si sta preparando a registrare la quarta puntata del serale di Amici, un appuntamento che potrebbe essere decisivo per la sua squadra.

Zenzola, infatti, fa parte dell'unico team che non ha ancora subito eliminazioni: Arisa e Todaro si presentano alle riprese del 6 aprile con il loro gruppo al gran completo ma con la consapevolezza che potrebbero perdere qualcuno.

Salvo colpi di scena, anche oggi a lasciare il programma dovrebbe essere un solo allievo: al termine delle tre manche della serata, i giudici si ritroveranno a dover salvare uno dei 3 talenti al ballottaggio.

I due che non rientreranno immediatamente in gioco, saranno a rischio uscita e scopriranno il loro destino in casetta.

Stando ai pareri che hanno espresso i fan in questi giorni, allo spareggio potrebbero andare: Federica e Alessio dei "TodArisa", Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo e Ramon per Zerbi-Celentano.

Vista l'inaspettata eliminazione di Samu della settimana scorsa, però, non si escludono nuovi confronti decisivi.