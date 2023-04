Infortunio per la ballerina professionista di Amici Giulia Pauselli. Ad annunciarlo è stata lei stessa, nelle scorse ore, con un post pubblicato sui suoi profili social: "Ho lesionato il menisco in grande stile".

Giulia Pauselli salterà le ultime puntate del serale: riposo forzato

La compagna di Marcello Sacchetta, anche lui ex ballerino professionista del talent di Maria De Filippi, ha iniziato il messaggio scrivendo che avrebbe voluto festeggiare l'happy International Dance Day in maniera diversa: 'Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato!

Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli: 'The show must go on' qualsiasi cosa succeda. Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile'.

Giulia Pauselli si sarebbe infortunata durante le prove di una delle coreografie che avrebbe poi ballato al serale. La stessa identica sorte è toccata anche a Francesca Tocca, ballerina professionista di danze latino americane. La moglie di Raimondo Todaro, prof della scuola più famosa d'Italia, è stata assente diverse settimane per un infortunio alla caviglia. Ha ricominciato a ballare in una delle scorse puntate e lo ha fatto proprio insieme a suo marito Todaro in occasione del guanto di sfida tra I professori.

Anticipazioni semifinale Amici: potrebbe slittare a causa del Covid

Intanto, una tegola potrebbe essersi abbattuta sul serale ed in particolar modo sulla semifinale, che sarebbe dovuta andare in onda sabato prossimo, giorno 6 maggio. Stando a quanto riportato da Giuseppe Calenda su Dagospia.it, il Covid sarebbe infatti arrivato nella scuola e avrebbe contagiato due allievi, la cui identità rimane avvolta dal mistero.

Se la notizia fosse veritiera, comporterebbe gioco forza uno spostamento della semifinale e dunque di conseguenza anche un cambio di programmazione per la finale, che come di consueto, viene trasmessa in diretta per permettere al pubblico a casa di televotare.

Occorre però precisare che ad ora la notizia non ha trovato alcuna conferma.

Pur avendo fatto in poco tempo il giro di social e web, sui profili ufficiali della trasmissione Mediaset non vi è infatti alcun comunicato ufficiale. Non resta dunque che aspettare conferme certe per capire cosa accadrà. Intanto, la puntata di questa sera, andrà regolarmente in onda perché registrata lo scorso giovedì. Dalle anticipazioni di queste ore, è stato svelato il nome dell'allievo eliminato al ballottaggio con Aaron che dovrebbe avere avuto la meglio su Cricca.