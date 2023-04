Sabato 29 aprile sono trapelate molte indiscrezioni sul presente e sul futuro di Amici: se Giuseppe Candela ha parlato di un presunto "focolaio" di Covid nella casetta (due allievi sarebbero risultati positivi), Tvblog ha lanciato il rumor sul possibile addio al cast di due professori di quest'anno. Raimondo Todaro e Arisa dovrebbero infatti lasciare la cattedra a fine stagione: il ballerino, in particolare, non convincerebbe più Maria De Filippi dopo la lite che hanno avuto in studio qualche settimana fa.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

I siti parlano da ore del fatto che il Coronavirus sarebbe arrivato nella casetta di Amici: il giornalista Candela ha fatto sapere che due allievi (i cui nomi non sono ancora stati resi noti) sarebbero risultati positivi al Covid e per questo la registrazione della semifinale potrebbe slittare.

Questa, però, non è l'unica indiscrezione che è trapelata oggi sul talent-show di Maria De Filippi: nel tardo pomeriggio, infatti, Tvblog ha anticipato quello che potrebbe accadere tra un paio di settimane, ovvero quando terminerà la 22esima edizione.

"Stando a quanto ci risulta, due insegnanti su sei sarebbero in uscita", si legge in rete sabato 29 aprile.

Il portale d'informazione ha anche svelato l'identità dei professori che a settembre potrebbero non figurare più nella commissione interna del programma di Canale 5.

Cambiamenti in arrivo ad Amici

"In primis c'è Raimondo Todaro, che non verrà riconfermato", fanno sapere i giornalisti poche ore prima della messa in onda in tv della settima puntata del serale di Amici.

I motivi dietro al possibile addio del siciliano alla cattedra di ballo potrebbero essere molteplici, ma Tvblog fa leva soprattutto su un episodio accaduto poche settimane fa nel corso di una registrazione del serale.

"In questa decisione potrebbe centrare la lite che il maestro ha avuto con Maria De Filippi durante le riprese della quarta puntata (che è stata tagliata nel montaggio, quindi il pubblico a casa non l'ha mai vista)", racconta il sito d'informazione in queste ore.

La discussione alla quale si fa riferimento è quella che il docente della scuola ha avuto con mezzo cast per difendere i suoi allievi. Le anticipazioni parlavano di un battibecco di oltre 30 minuti tra Todaro, Michele Bravi, Rudy Zerbi e alcuni dei ragazzi, con la successiva intromissione della conduttrice che è andata contro a Raimondo e al discorso che stava facendo.

La decisione della docente di Amici

"Nell'edizione del 2023 di Amici non dovrebbe esserci neanche Arisa", si legge ancora su Tvblog in queste ore.

La professoressa di canto avrebbe deciso di rinunciare a questo ruolo per concentrarsi solamente sulla musica: un desiderio che l'artista non ha mai nascosto di avere, è quello di poter tornare in gara al Festival di Sanremo dopo tanti anni di tentativi andati a vuoto.

In una puntata del pomeridiano, infatti, la cantante si è anche commossa nel raccontare i molti no che ha ricevuto da Amadeus, bocciature che l'hanno un po' demoralizzata.

La coppia Todaro-Arisa, dunque, starebbe per dire addio al talent-show di Canale 5 dopo due edizioni: i due hanno iniziato a lavorare insieme a marzo scorso, quando sono stati scelti come capitani di una delle tre squadre del cast.

Anche se hanno avuto meno spazio dei colleghi, i docenti in questione sono riusciti a far arrivare in semifinale due loro "pupilli": il cantante Wax e il ballerino di latinoamericano Mattia Zenzola.

I talenti appena citati si sfideranno con Angelina, Maddalena, Isobel e il vincitore del ballottaggio tra Aaron e Cricca per cercare di conquistare un posto in finale.