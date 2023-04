Questo giovedì 27 aprile, si è svolta la penultima registrazione del serale di Amici 22: le anticipazioni che stanno circolando in rete a fine riprese, fanno sapere che a non accedere direttamente alla semifinale sono stati Aaron e Cricca. Uno dei due cantanti lascerà sicuramente la scuola, mentre tutti gli altri si sono salvati e la prossima settimana cercheranno di ottenere il pass per la finalissima del 14 maggio. Infortunio per la ballerina Isobel, che è uscita dallo studio per farsi visitare da un fisioterapista.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Le anticipazioni del web confermano che l'eliminato della 7^ puntata di Amici sarà uno tra Cricca e Aaron: il ballottaggio della registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 27 aprile, infatti, ha visto sfidarsi i due cantanti della scuola.

A rischio c'era anche Maddalena, ma i giudici hanno deciso di farla rientrare in gara e promuoverla alla semifinale: a lei si aggiungono Wax, Mattia, Angelina e Isobel.

A proposito della ballerina di origini australiane, chi era in studio racconta che si è infortunata a un braccio durante una coreografia e ha dovuto lasciare temporaneamente la puntata per andare a farsi controllare da un medico. Gli spoiler non chiariscono se la ragazza si sia fatta male seriamente oppure se si sia trattato solo di un piccolo fastidio che non comprometterà la sua partecipazione al programma.

Le sfide negli studi di Amici

La puntata si è aperta con una piccola sfida tra i giudici per decidere quale squadra avrebbe iniziato: Malgioglio ha vinto e ha scelto una busta contenente i nomi dei prof Zerbi e Celentano.

Questi ultimi hanno voluto un immediato confronto con il team Cuccarini ed Emanuel Lo, e hanno avuto ragione perché sono riusciti a portarsi a casa la manche col punteggio di 2-1.

A rischio eliminazione è finito Cricca per volere della commissione esterna.

La seconda partita del 7° serale, invece, ha visto trionfare i ragazzi di Arisa e Raimondo Todaro: allo spareggio è andato Aaron.

Il terzo ed ultimo allievo al ballottaggio, è stato scelto tra quelli del gruppo capitanato da Lorella ed Emanuel: gli spoiler della settima puntata di Amici fanno sapere che si trattava di Maddalena.

Verdetto in sospeso ad Amici

Cricca, Aaron e Maddalena si sono esibiti un'altra volta davanti alla giuria con i loro "cavalli di battaglia": a rientrare immediatamente in gara è stata la ballerina del team Cuccarini-Emanuel Lo. Ad abbandonare il serale di Amici a pochi passi dalla finale, dunque, sarà un cantante ma il suo nome verrà svelato sabato 29 aprile al termine della messa in onda della settima puntata su Canale 5.

Le anticipazioni del web fanno sapere che il "guanto di sfida" dei professori è stato vinto da Zerbi e Celentano: i due si sono confrontati con i colleghi e, dopo mille tentativi andati a vuoto, sono riusciti a batterli.

I verdetti che la commissione esterna ha emesso nel corso della registrazione di oggi, sono sia in positivo che in negativo: uno tra Cricca e Aaron sarà eliminato (lo ufficializzerà Maria De Filippi collegandosi con la casetta a fine riprese), mentre gli altri allievi sono tutti in semifinale.

A partecipare sicuramente al penultimo appuntamento di quest'edizione del talent-show, dunque, saranno: Angelina e Wax per il canto, Maddalena, Mattia e Isobel per il ballo. A questi 5 titolari si aggiungerà anche il vincitore dello spareggio il cui risultato è rimasto in sospeso al termine della registrazione.

Sul fronte ospiti, c'è stato il ritorno del comico Enrico Brignano e quello di Emma Marrone: l'artista ha cantato in anteprima il suo nuovo brano intitolato "Mezzo mondo".