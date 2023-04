C'è grande attesa per la settima puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 29 aprile nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. I colpi di scena non mancheranno e, come da tradizione, ci sarà spazio per un'altra eliminazione definitiva dal cast di questa edizione. Tra i concorrenti in bilico c'è anche il giovane Cricca, mentre la ballerina Isobel è stata vittima di un infortunio durante la registrazione.

Cricca finisce al ballottaggio: anticipazioni Amici 22 del 29 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni su questa settima puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 29 aprile in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo ballottaggio finale che, inizialmente, ha visto protagonisti tre allievi dello show.

Trattasi di Cricca, Aaron e Maddalena: la prima a salvarsi, per volere della giuria, è stata la ballerina che ha lascito così in bilico i due cantanti.

Uno tra Cricca e Aaron sarà l'eliminato definitivo di questa settima puntata: il verdetto finale sarà svelato da Maria De Filippi solo al termine dell'appuntamento che andrà in onda su Canale 5 questo sabato sera.

Inoltre, le anticipazioni sulla settima puntata del serale rivelano che c'è stato spazio anche per un infortunio che si è verificato nel corso della registrazione dello show.

Isobel si infortuna e lascia lo studio: anticipazioni Amici 22 del 29 aprile

La malcapitata è stata la ballerina Isobel, tra le più apprezzate di questa ventiduesima edizione di Amici.

Nel corso della sua performance in studio, Isobel si è infortunata al braccio ed ha dovuto abbandonare le riprese dello show per diversi minuti.

La ballerina del team guidato da Alessandra Celentano, è stata portata dietro le quinte della trasmissione per essere subito controllata e visitata da un fisioterapista che ha preso in mano le redini della situazione, evitando così di compromettere il percorso di Isobel.

Del resto, mancano pochissime settimane al gran finale di questa edizione e, al momento, Isobel risulta essere una delle super-favorite per la conquista del premio finale.

Emma Marrone e Brignano ospiti in studio: anticipazioni Amici 22 del 29 aprile

Inoltre, le anticipazioni su questa settima puntata del serale di Amici 22, rivelano che in studio c'è stato anche l'arrivo di Emma Marrone.

Sarà lei la super-ospite di questa settimana: la cantante salentina, ex giudice ed allieva del talent show, ha cantato dal vivo il suo nuovo singolo dal titolo "Mezzo Mondo".

In studio, poi, c'è stato spazio anche per il ritorno di Enrico Brignano dopo la performance della scorsa settimana. La sfida tra prof di questa settimana, invece, è stata vinta dalla coppia composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.