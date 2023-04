La parte finale dello speciale di Amici che è andato in onda il 21 aprile, è stata dedicata alla forte reazione che Wax ha avuto alle critiche di una giornalista.

Nel sentire Cristiana Mariani giudicare negativamente tutte le sue esibizioni del quinto serale, il cantante della scuola si è arrabbiato e ha chiesto a Maria De Filippi di metterlo in contatto telefonico per un confronto. I due si sono parlati e hanno trovato un punto d'incontro, ma Aaron ha commentato il tutto incolpando il compagno di classe di aver superato il limite.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Nel corso della puntata che è stata trasmessa eccezionalmente al posto di Uomini e Donne (il dating-show è stato sostituito il 21 aprile da uno speciale del talent), i cantanti della scuola hanno scoperto i voti che alcuni giornalisti hanno dato alle loro esibizioni del quinto serale.

Cricca, Angelina e Aaron hanno abbozzato di fronte ad alcune critiche, mentre Wax non si è trattenuto e ha detto tutto quello che pensava della stampa che da settimane lo boccia.

Dopo che Maria De Filippi gli ha letto la pagella che Cristiana Mariani di "Quotidiano Nazionale" ha fatto delle sue performance di sabato scorso (soprattutto su quella che ha dedicato alla conduttrice con un brano di Gaber), il talento del team Arisa-Todaro ha perso le staffe.

Il chiarimento nel pomeridiano di Amici

"Lei non è oggettiva, ma come si permette di dire queste cose? Non mi interessa, se non è lei ci saranno altri ad ascoltare le mie canzoni", ha sbottato Wax nel corso dello speciale di Amici del 21 aprile.

Dopo essersi un po' sfogato, il cantante ha chiesto alla conduttrice di poter avere un confronto con la giornalista che ha paragonato il suo modo di cantare ad un fastidioso suono a intermittenza, come quello di un'antenna che non prende bene.

Maria ha acconsentito e il giorno dopo i due sono stati messi in contatto: il titolare di Arisa ha potuto parlare con Cristiana Mariani al telefono, spiegandole i motivi per i quali ha reagito così male alle sue critiche.

"Questo è solo un mio parere. Non mi sei piaciuto in quelle esibizioni, non è che non mi piaci tu", ha ripetuto più volte la donna mentre l'allievo la incalzava in collegamento.

Questo faccia a faccia a distanza si è concluso con la promessa dell'addetta stampa che andrà ad un concerto di Wax, suggellando una pace quasi insperata all'inizio della chiamata.

La classifica sui nuovi inediti di Amici

Mentre Wax passeggiava per la casetta dicendosi contento dell'esito che ha avuto il confronto telefonico con la giornalista Mariani, le telecamere inquadravano Aaron che si metteva le mani in faccia.

Il cantante, che in passato si è scontrato più volte con l'allievo di Arisa, ha criticato l'atteggiamento che il compagno di classe ha avuto con Cristiana: "Non si fa così, hai attaccato una persona che aveva quasi paura di parlare. Devi portare più rispetto".

I due si sono confrontati e nessuno ha cambiato opinione, anzi Cricca ha dato ragione all'alunno di Zerbi.

Wax ha portato avanti la sua teoria e ha ringraziato più volte la giornalista per aver accettato di parlare con lui e raggiungere un accordo.

Nel corso dello speciale che è stato trasmesso in tv il 21 aprile, c'è stata anche una gara tra i cantanti della scuola: il giudice di Amici Nicolò De Devitiis ha bocciato Aaron e l'inedito che sembra ricordare troppo lo stile di Irama. "Lui esiste già, prova a essere te stesso. Il pezzo non è forte quanto te", ha detto il romano.