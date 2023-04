Questo giovedì 20 aprile è stata registrata la sesta puntata del serale di Amici, che verrà trasmessa su Canale 5 questo sabato 22 aprile.

Le squadre si sono sfidate nelle consuete tre manche, al termine delle quali sono emersi i nomi dei due ragazzi a rischio eliminazione. Le anticipazioni fanno sapere che il ballottaggio ha avuto come protagonisti Cricca e Ramon: il verdetto della giuria su di loro non è stato svelato in studio ma lo sarà solo in casetta.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Alla fine della registrazione che è iniziata nel pomeriggio del 20 aprile, stanno iniziando a trapelare le prime anticipazioni della sesta puntata di Amici.

Quando mancano circa tre settimane alla finalissima, il cast del talent-show ha partecipato ad un nuovo avvincente appuntamento serale, quello che sarà proposto su Canale 5 sabato 22 a partire dalle ore 21:30 circa.

Chi ha assistito alle riprese odierne, dunque, fa sapere che i team si sono confrontati per tre volte ed è toccato ai giudici scegliere le esibizioni migliori tra le tante che i ragazzi hanno eseguito sul palco.

Lo spoiler che interessa maggiormente ai fan del programma, è quello sugli allievi che sono andati al ballottaggio al termine della gara.

Dopo una serie di "votazioni segrete" (espresse tramite un tablet e non a voce), la commissione esterna ha mandato a rischio eliminazione Cricca e Ramon.

Chi potrebbe lasciare la scuola di Amici

Come prevede il meccanismo del serale della ventiduesima edizione, i due allievi hanno eseguito i loro "cavalli di battaglia" e poi sono rientrati in casetta.

Il verdetto della giuria sullo spareggio che ha visto contrapposti due protagonisti assoluti di questa stagione di Amici, infatti, lo svelerà Maria De Filippi nelle prossime ore: il pubblico, invece, apprenderà il nome dell'eliminato della sesta puntata solo guardandola in tv sabato prossimo fino alla fine.

Nel corso della serata, dunque, cantanti e ballerini hanno messo in mostra il loro talento sia in performance singole che in altre ribattezzate "guanti di sfida". In settimana, infatti, alcuni professori hanno assegnato canzoni e coreografie per cercare di esaltare i loro "pupilli" a discapito degli avversari: Raimondo Todaro, ad esempio, ha voluto contrapporre Mattia e Isobel in un tango che entrambi hanno dovuto eseguire con Benedetta.

Wax, invece, ha rifiutato una prova pensata dalla sua tutor Arisa: non riuscendo a scrivere delle barre su un pezzo di Vasco Rossi, il giovane ha detto "no" per la seconda volta consecutiva al faccia a faccia con Angelina.

Cambia la programmazione di Amici

Nell'attesa di scoprire chi dovrà abbandonare la scuola tra Cricca e Ramon (i due allievi che si sono giocati il posto nel corso del 6° serale), i fan sono curiosi di sapere cosa andrà in onda domani pomeriggio.

Notizia di queste ore, infatti, è che venerdì 21 aprile sarà trasmesso uno speciale di Amici al posto di Uomini e Donne; il dating-show di Maria De Filippi, infatti, è in pausa fino a mercoledì prossimo e in questi giorni sarà sostituito da altri format o da soap opera della rete Mediaset.

Gli addetti ai lavori hanno già precisato che l'ultimo daytime della settimana inizierà regolarmente alle ore 16:10, quindi dalle 14:45 saranno proposti contenuti inediti sugli 8 alunni ancora in gara e su quello che hanno fatto prima di partecipare alla registrazione della sesta puntata.

Le squadre sono pressoché equilibrate (tutti i prof possono contare su due o tre talenti) quando manca meno di un mese alla finale, che si sa già che sarà domenica 14 maggio in diretta.