Nell'attesa che trapelino le anticipazioni del 6° serale di Amici, i fan hanno scoperto che venerdì 21 aprile ci sarà una "sorpresa": al posto di Uomini e Donne andrà in onda uno speciale del talent-show. Maria De Filippi, dunque, rimarrà alla guida del suo format anche durante il ponte del 25 aprile, mentre il dating-show si concederà una pausa fino a mercoledì prossimo. Giovedì sera, intanto, si scopriranno i nomi degli allievi che rischieranno l'eliminazione nella sesta puntata.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

In rete si sta spargendo la voce che i programmi di Maria De Filippi si "sovrapporranno" nei prossimi giorni: Uomini e donne non andrà in onda dal 21 al 25 aprile (riprenderà mercoledì 26), mentre Amici esordirà nella fascia oraria delle 14:45 venerdì pomeriggio.

Anche il blogger Pugnaloni ha confermato che il dating-show si fermerà per un po' di giorni (non si conoscono neppure i giorni delle nuove registrazioni), mentre il talent andrà avanti e farà compagnia al pubblico anche con immagini inedite.

Il 21 aprile, infatti, sarà proposto uno speciale i cui contenuti non sono ancora noti: i fan, però, potrebbero assistere alle lezioni dei ragazzi, alla preparazione delle esibizioni del sesto serale e a tanto altro.

Gli alunni di Amici rimpiazzano dame e cavalieri

"Venerdì alle 14:45 ci sarà uno speciale di Amici, salta Uomini e Donne", è questa la notizia che sta impazzando sui social network la mattina del 19 aprile, ovvero poco più di 24 ore prima di una nuova registrazione del talent-show.

La sera di giovedì 20/04, infatti, trapeleranno le anticipazioni della sesta puntata di Amici, quella che sarà trasmessa in televisione sabato 22.

Il giorno prima, ovvero il 21, i telespettatori assisteranno ad un appuntamento inedito che dovrebbe essere interamente dedicato ai ragazzi ancora in gara e a come si sono preparati per affrontare il serale.

Le squadre del cast si presenteranno alle prossime riprese con le seguenti formazioni: Aaron, Isobel e Ramon per Zerbi-Celentano, Wax e Mattia per Arisa-Todaro, Cricca, Maddalena e Angelina per Cuccarini-Emanuel Lo.

Uno degli 8 alunni ancora in gioco dovrà abbandonare la scuola al termine della registrazione che si svolgerà tra un giorno esatto: a decidere tutto saranno come sempre i tre giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré.

Chi rischia il posto ad Amici

I fan stanno facendo delle ipotesi su chi potrebbero essere i protagonisti del ballottaggio della sesta puntata del serale di Amici 22.

Per il canto rischierebbero maggiormente Aaron e Cricca: il primo non ha mai preso parte ad uno spareggio, il secondo sì ma è sempre stato salvato dai giurati.

Per il ballo, invece, il principale candidato all'eliminazione sembra essere Ramon: il danzatore classico è considerato dal pubblico l'anello debole della sua squadra (un pensiero che ha espresso anche lui nel daytime del 18 aprile), anche perché l'altra rappresentante della categoria è Isobel.

Un'altra "intoccabile" secondo gli spettatori è Angelina: la cantautrice è addirittura la favorita alla vittoria ancor prima che il prime-time cominciasse e continua ad esserlo a circa tre settimane dalla finalissima (che andrà in onda in diretta su Canale 5 domenica 14 maggio).