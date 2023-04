A poco più di 48 ore da una nuova registrazione del serale di Amici, i fan stanno facendo ipotesi e pronostici su chi potrebbe finire al ballottaggio e quindi rischiare l'eliminazione. Secondo chi guarda il programma di Canale 5, per il ballo sarebbero in bilico Ramon e Mattia, mentre per il canto Aaron e Cricca. Toccherà alla giuria scegliere i due allievi che daranno vita allo spareggio della puntata che sarà trasmessa in tv sabato 22 aprile.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

I ragazzi della scuola stanno ancora analizzando quello che è successo sabato scorso: il daytime del 17 aprile, infatti, ha aggiornato il pubblico sulle critiche che Cricca ha rivolto al giudice di Amici Giuseppe Giofrè, ma anche sulla replica di Aaron a Cristiano Malgioglio.

I fan del talent-show, però, hanno già voltato pagina e stanno pensando a quello che accadrà giovedì prossimo: il 20/04, infatti, sarà registrata la sesta puntata e in serata trapeleranno i nomi degli allievi a rischio eliminazione.

Gli spettatori del format hanno le idee piuttosto chiare su chi potrebbe finire al ballottaggio nel 6° appuntamento in prime-time, e sono soprattutto quei titolari che nelle scorse settimane sono stati salvati in extremis dalla giuria.

I nomi dei titolari di Amici in bilico

Dopo aver assistito a 5 spareggi, i fan di Amici pensano di aver compreso le preferenze dei giudici e di conseguenza chi potrebbe rischiare l'eliminazione giovedì prossimo.

Analizzando gli 8 allievi ancora in gara, gli spettatori credono che quelli più vicini al ballottaggio sarebbero: Ramon e Mattia per la categoria danza, Aaron e Cricca per il canto.

Il ballerino classico ha battuto Federica sabato scorso, ma non si sente al sicuro: nel daytime che è andato in onda il 17 aprile, il giovane ha detto di sentirsi l'anello debole del suo team (gli Zerbi-Celentano, con Isobel e Aaron) e di essere consapevole del fatto che sarà il primo dei tre ad andare a casa.

Per quanto riguarda Zenzola, ha vinto lo spareggio contro il compagno di squadra Alessio ed è rimasto l'unico rappresentante del ballo nel gruppo capitanato da Arisa e Raimondo Todaro.

I cantanti di Amici meno appezzati dalla giuria

Nel canto, invece, i fan di Amici pensano che a rischiare maggiormente siano Aaron e Cricca: l'allievo di Lorella Cuccarini è considerato dal pubblico il più debole dell'intero cast, ma la giuria continua a salvarlo e a preferirlo agli altri titolari.

Qualora a perdere le manche fossero Zerbi e Celentano, al ballottaggio potrebbe andare il loro unico cantautore, il 18enne che Cristiano Malgioglio ha bocciato una settimana fa dopo aver sentito la sua personale versione di "La cura" di Franco Battiato.

Per gli spettatori, inoltre, non dovrebbero temere nulla talenti come Isobel, Angelina, Maddalena e Wax: questi quattro alunni figurano nella lista degli "intoccabili", ovvero di quei titolari che dovrebbero andare avanti nella gara senza troppi problemi.

Secondo gli scommettitori, infatti, i vincitori della ventiduesima edizione (quello del canto e quello del ballo) dovrebbero trovarsi proprio in questo ristretto gruppo: a meno di un mese dalla finalissima, le favorite sono la figlia di Mango e la danzatrice di origini australiane.

Le anticipazioni del 6° serale di Amici chiariranno se i pronostici dei fan sono fondati oppure se la commissione esterna spiazzerà un'altra volta il pubblico mandando a rischio due insospettabili: dopo le uscite di Samu, Alessio e Federica, la gente si aspetta di tutto e teme per quegli allievi che da settembre hanno conquistato credibilità e affetto esibizione dopo esibizione.