Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche raccontano che Ariane, dopo aver capito che Robert è ancora innamorato di Cornelia, tenterà di tenere legata a sé l'uomo inventandosi non soltanto di aspettare un figlio da lui, ma anche minacciandolo di lasciare Bichlheim e crescere da sola il bimbo. La madre di Benni sfiderà la dark lady dicendole che Robert non la amerà mai quanto ha amato lei, intanto il figlio di Werner chiederà a Kalenberg di sposarlo. Vroni, figlia di Markus e Alexandra, morirà a seguito di un incidente, così Schwarzbach identificherà Leander come artefice della tragedia e fabbricherà delle prove fasulle per avvalorare tale tesi.

Tra Alexandra e Markus riesploderà la passione.

Robert chiederà ad Ariane di diventare sua moglie

Gli spoiler tedeschi dello sceneggiato ideato da Bea Schmidt rivelano che Ariane scoprirà che Robert prova ancora dei profondi sentimenti per l'ex Cornelia.

Preso atto dell'amara scoperta, la dark lady tenterà di tenere imbrigliato a sé il giovane albergatore con un doppio inganno. In prima battuta farà credere a Robert di aspettare un figlio da lui, mentre in seconda battuta minaccerà lo stesso di andarsene via da Bichlheim per crescere il futuro nascituro senza un padre.

Duplice inganno che farà riflettere parecchio il padre di Valentina sul da farsi, ma allo stesso tempo Cornelia penserà bene di sfidare Ariane per l'amore di Robert, dicendo alla rivale sentimentale che l'uomo non potrà amarla mai quanto ha amato lei.

Dopo averci riflettuto a lungo, Robert arriverà alla conclusione che sposare Ariane sia la mossa migliore da compiere, quindi chiederà con successo la mano della dark lady.

Alexandra fabbricherà delle prove fasulle per accusare Leander della morte di Vroni

Il tormentato rapporto coniugale tra Alexandra e Markus porterà la donna a iniziare una relazione clandestina con Christoph, in attesa di formalizzare il divorzio col marito.

La vita dei coniugi sarà improvvisamente sconvolta dalla tragica morte della figlia Vroni, dipartita alla quale Alexandra sembrerà non riuscire a rassegnarsi, anzi cercherà spasmodicamente un colpevole identificandolo in Leander, il medico della ragazza e partner di Eleni.

Vogliosa di incastrare il dottore, Schwarzbach arriverà persino a fabbricare delle prove false per farlo accusare, mossa subdola che farà naufragare la relazione sentimentale tra Eleni e Leander.

Timorosi che loro figlia possa riavvicinarsi all'ex, i genitori decideranno di farla partire insieme a Christoph per un viaggio d'affari.

Sarà proprio dopo la partenza di Eleni e Saalfeld che tra Alexandra e Markus scatterà nuovamente la passione.