A meno di 24 ore di distanza dalla quinta registrazione del serale di Amici 22, in rete sta circolando il nome dell'allievo che avrebbe perso lo spareggio eliminatorio della serata. Secondo un'ipotesi lanciata da Amedeo Venza e da alcuni siti di Gossip, infatti, ad abbandonare la scuola sarebbe stata Federica Andreani, la cantante del team Arisa-Todaro.

Aggiornamenti sul risultato di Amici

Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda del quinto serale di Amici 22, ovvero la puntata che è stata registrata giovedì 13 aprile e della quale sono già trapelate quasi tutte le anticipazioni.

L'unica informazione che i fan non conoscono ancora, è quella sull'esito del ballottaggio al quale hanno partecipato Federica Andreani e Ramon Agnelli.

Al termine delle tre manche della serata, infatti, a rischio eliminazione sono andati i due allievi appena citati e Cricca: quest'ultimo, però, è stato salvato dalla giuria prima che l'intera classe rientrasse in casetta.

Il nome di colui/lei che ha dovuto abbandonare il programma a un mese dalla finalissima (prevista per domenica 14 maggio), dunque, sarà reso noto domani sera ma in rete già circolano parecchie indiscrezioni su come sarebbe andato a finire lo spareggio del quinto appuntamento in prime time con il talent di Maria De Filippi.

Chi ha detto addio ad Amici

Alcuni siti di gossip, ma soprattutto Amedeo Venza, in queste ore stanno riportando il nome dell'allievo che avrebbe lasciato la scuola di Amici giovedì sera.

Sui profili social del pugliese (ma anche su vari blog che si occupano di questo tema), è possibile leggere quello che sarebbe il verdetto che la giuria avrebbe emesso al termine della quinta registrazione.

"L'eliminato ufficiale della puntata è Federica", sostengono l'influencer e alcuni giornalisti che stanno provando a spoilerare ciò che sarà trasmesso in tv sabato 15 aprile.

Stando a questo rumor, dunque, il ballottaggio sarebbe stato vinto da Ramon, il ballerino classico che dallo scorso settembre è uno dei "pupilli" della maestra Alessandra Celentano.

Se le cose fossero andate realmente così, vorrebbe dire che il team Arisa-Todaro sarebbe passato dall'essere il più numeroso a quello meno "popolato" nel giro di due soli appuntamenti: con la presunta esclusione della cantante Andreani, infatti, la squadra sarebbe rimasta soltanto con Wax e Mattia Zenzola.

Attesa per il nuovo appuntamento con Amici

La quinta puntata di Amici sarà trasmessa in tv domani sera, e soltanto allora i fan avranno la certezza su come è andato a finire lo spareggio tra Federica e Ramon.

Sui social network, comunque, molti spettatori stanno protestando per le preferenze dei giudici, soprattutto perché sembrano penalizzare talenti eccellenti e favorirne altri meno apprezzati dalla gente a casa.

Sono settimane, infatti, che un'ampia fetta di pubblico aspetta di assistere all'eliminazione di Cricca: il cantante, invece, continua ad essere salvato e a farne le spese sono titolari amatissimi come Samu, Alessio e ora uno tra Federica e Ramon.

Anche nel corso della registrazione del 13 aprile la commissione esterna ha deciso di far rientrare in gara il ragazzo che alcuni mesi fa era stato escluso perdendo una sfida ma che, in via eccezionale, ha ripreso possesso del suo banco battendo la titolare Valeria.

Al sesto serale della prossima settimana, dunque, parteciperanno otto alunni: Maddalena, Angelina e Cricca per Cuccarini-Emanuel Lo, Mattia e Wax per Arisa-Todaro, Isobel e Aaron per Celentano-Zerbi e il vincitore del ballottaggio del 15 aprile.