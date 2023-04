Le anticipazioni del 5° serale di Amici, continuano a far discutere: i fan, infatti, non si aspettavano che i candidati all'eliminazione fossero due allievi amatissimi come Federica e Ramon. Il nome del talento che ha dovuto abbandonare la scuola al termine della quinta puntata, sarà svelato sabato 15 aprile su Canale 5. In studio, intanto, i giudici e i professori hanno suscitato forti reazioni nei ragazzi: Aaron e Cricca hanno pianto per delusione, Maddalena ha gioito per i primi complimenti che le ha fatto la maestra Celentano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le anticipazioni della registrazione di Amici che si è svolta ieri, giovedì 13 aprile, hanno diviso il pubblico: da una parte c'è chi sperava in un ballottaggio diverso, dall'altra chi è contento di sapere che i suoi beniamini solo salvi almeno fino alla prossima settimana.

Al termine delle tre manche della serata, infatti, sono finiti a rischio eliminazione il ballerino Ramon e i cantanti Federica e Cricca.

Prima di arrivare a questo decisivo momento, però, i giudici hanno osservato, commentato e votato tutte le esibizioni dei ragazzi in gara: tra i più apprezzati della puntata, ci sono sicuramente Isobel, Angelina, Wax e Maddalena.

La danzatrice, infatti, per la prima volta ha ricevuto i complimenti della maestra Celentano per la crescita che ha fatto anche grazie ai "guanti di sfida" che lei le ha assegnato.

Emanuel Lo ha un po' protestato per i meriti che la collega Alessandra si è presa, però si è detto contento dell'exploit che la sua "pupilla" ha fatto da quando è iniziato il prime-time.

I pianti dei ragazzi di Amici

A non ottenere neppure un punto nel corso della serata, invece, sono stati: Aaron, Ramon e Mattia. Il ballerino di latinoamericano, ad esempio, si è esibito una volta sola al termine della terza manche ma è stato battuto da Angelina.

Per quanto riguarda il cantante del team Zerbi-Celentano, le anticipazioni fanno sapere che ha reagito malissimo ad una critica che gli ha mosso Malgioglio dopo averlo sentito cantare "La cura" di Franco Battiato. Secondo il giudice, infatti, l'allievo non ha la maturità giusta per poter interpretare una canzone così intensa: queste parole hanno fatto scoppiare a piangere il giovane, consolato prima da Maria e poi dallo stesso Cristiano.

Anche Cricca non ha trattenuto le lacrime quando è stato mandato al ballottaggio dopo la prima partita: nel vedere la disperazione del ragazzo, De Filippi ha deciso di interrompere per un po' la registrazione e dargli il tempo di calmarsi.

Chi ha abbandonato la scuola di Amici

Alla sesta puntata di Amici 22, dunque, parteciperanno sicuramente: Maddalena, Cricca e Angelina per Cuccarini-Emanuel Lo (il cantante era al ballottaggio ma è stato salvato dalla giuria), Isobel e Aaron per Zerbi-Celentano, Wax e Mattia per Arisa-Todaro.

A giocarsi l'ultimo posto a disposizione, sono Federica e Ramon: i due allievi sono stati protagonisti dello spareggio eliminatorio del 5° serale, il cui verdetto sarà reso noto al termine della messa in onda su Canale 5 di sabato 15 aprile.

Alcune indiscrezioni che impazzano in rete da qualche ora, sostengono che a lasciare la scuola sarebbe stata la cantautrice, ma al momento questa rimane una voce che non ha ancora trovato conferme ufficiali.

Fino ad oggi hanno abbandonato il programma 4 ballerini (Megan, Gianmarco, Samu e Alessio) e 2 cantanti (Piccolo G e NDG), quindi i fan non escludono che la giovane parrucchiera possa aver perso lo scontro con il danzatore classico che la maestra Celentano supporta sin dall'inizio della ventiduesima edizione.