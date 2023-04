Arrivano le anticipazioni Il Paradiso delle signore delle trame delle puntate dal 24 al 28 aprile in onda su Rai 1.

Gli spoiler dei nuovi episodi della soap opera svelano che Umberto scopre dove si trova la contessa e non perde tempo a raggiungerla. Lo stesso vale per Marcello, molto preoccupato per lei. Nel frattempo, Armando viene a sapere che Agnese non ha intenzione di tornare a Milano e medita di trasferirsi con lei a Londra. Occhio anche a Matilde, che scopre finalmente il segreto di Tancredi.

Anticipazioni 24-28 aprile 2023: Umberto tra Adelaide e Flora

Da qualche tempo Adelaide è sparita e ha mentito sulla sua reale meta. Ludovica ha provato a tranquillizzare Marcello, ma senza risultato. Anche Umberto è in ansia per la contessa e, con i suoi potenti mezzi, scopre dove si trova.

Nelle nuove puntate della soap, si verrà a sapere che Adelaide si trova a Ginevra. Umberto è sulle sue tracce e Flora non sopporta il fatto che Guarnieri le abbia mentito, essendo convinta che lui ami ancora la contessa.

A quel punto, ecco che Flora mette alle strette Umberto: se non tronca per sempre ogni rapporto con Adelaide, il loro matrimonio non si farà.

Il Paradiso delle signore, puntate 24-28 aprile: il segreto di Tancredi viene alla luce

Tempo di verità svelate nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Matilde, incalzata da Conti, continua a indagare sulla notte dell'incendio che ha distrutto la fabbrica e costato la perdita della mobilità della gamba del marito.

Decisa ad andare a fondo della questione, Matilde chiama al telefono il maggiordomo che già aveva contattato in precedenza Marco.

Pertanto Matilde scopre la verità su quanto successo, dissipando ogni suo dubbio (anche se le anticipazioni ufficiali non dicono ancora cosa sia avvenuto precisamente). Davanti alla realtà dei fatti, comunque, Tancredi non può più mentire.

Il Paradiso delle signore, spoiler 24-28 aprile: la confessione di Marco

Roberto aveva ragione: tra Marco e Gemma non è mai finita. Matilde avrà infatti un intenso colloquio con il giovane cognato, che a quel punto confiderà di essere ancora innamorato della giovane Zanatta. Intanto ben presto Marco accompagnerà Gemma a fare l'ecografia e si emozionerà sentendo il battito del cuore del bambino.

Intanto, Agnese rivela ad Armando di voler restare a Londra e Ferraris le dice che si trasferirà da lei pur di non perdere il suo amore. La signora Amato, non volendo far fare un sacrificio così importante ad Armando, lo sorprende tornando inaspettatamente a Milano.

Irene, infine, dovrà fare i conti con il fatto che Alfredo l'ha lasciata.