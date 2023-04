Quali sono le nuove fiction Mediaset che troveranno spazio in prime time nel corso della stagione televisiva 2023/2024? Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di uno dei volti che, per anni, ha appassionato il pubblico di Canale 5.

Trattasi di Gabriel Garko, protagonista in passato di svariate Serie TV di successo, pronto a rimettersi in gioco dopo un periodo di assenza sul piccolo schermo.

Occhi puntati anche sulle nuove puntate di Viola come il mare 2, l'attesissima serie con Can Yaman, confermatissima nel palinsesto Mediaset.

Il ritorno di Gabriel Garko: anticipazioni fiction Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle fiction Mediaset per la stagione tv 2023/2024, rivelano che ci sarà spazio per una nuova serie che avrà come protagonista Gabriel Garko.

L'attore tornerà sul set per girare, assieme alla sua collega Anna Safroncik (storica protagonista de Le Tre rose di Eva) la nuova serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, dal titolo provvisorio "Se potessi dirti addio".

Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico dopo che, nel corso degli ultimi anni, Garko si era allontanato dal genere fiction per concentrarsi sulla partecipazione a diversi show televisivi, tra cui Ballando con le stelle.

Can Yaman confermato con Viola come il mare 2: anticipazioni fiction Mediaset

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove fiction della stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Can Yaman.

Il celebre attore turco, dopo il grande successo della prima stagione di Viola come il mare, tornerà ancora una volta a vestire i panni del poliziotto Demir.

Le riprese di questa seconda stagione della fiction sono previste durante la stagione estiva ma, per vederla in onda in prima visione su Canale 5, bisognerà attendere la stagione autunnale-invernale.

Can Yaman ritrova Francesca Chillemi sul set: anticipazioni fiction Mediaset 2023/2024

Al fianco di Can Yaman, anche in questo secondo capitolo, è confermata la presenza di Francesca Chillemi.

L'ex Miss Italia, dopo il buon successo di ascolti registrato con la settima stagione di Che Dio ci aiuti (di cui è stata già confermata la messa in cantiere dell'ottava stagione), tornerà a Palermo per le riprese del secondo capitolo di Viola come il mare, dove vestirà i panni della giornalista Viola.

Le anticipazioni sulle nuove fiction Mediaset previste nel corso della prossima stagione televisiva, rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda delle nuove puntate di Storia di una famiglia perbene, le cui riprese sono previste da metà aprile in poi tra Bari, Molfetta e Monopoli.