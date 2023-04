Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, a Çukurova arriverà un nuovo personaggio: si chiama Lütfiye ed è la zia di Fikret. La donna arriverà da Istanbul su richiesta di Fekeli, in quanto non riuscirà più a "domare" la furia vendicativa del nipote contro Demir. A ogni modo Fekeli e Lütfiye andranno molto d'accordo e chissà, magari tra i due potrebbe nascere qualcosa che va oltre l'amicizia.

Ali Rahmet Fekeli chiede a Lütfiye di recarsi a Çukurova

Prossimamente in Terra amara arriverà un nuovo personaggio: si tratta di Lütfiye, la zia di Fikret, che arriverà direttamente da Istanbul per aiutare Fekeli con il nipote e il suo atteggiamento irrequieto.

L'uomo sarà molto preoccupato per Fikret, soprattutto per via del rancore che prova nei confronti della famiglia Yaman: sembrerà disposto a tutto pur di distruggerla e avrà paura che la vicenda possa finire nel peggiore dei modi.

Fekeli proverà in tutti i modi a far desistere Fikret dal suo intento, ma non ci riuscirà, così chiederà aiuto a Lütfiye, invitandola a Çukurova.

Lütfiye non vuole vivere nel ranch

Lütfiye proverà a parlare con Fikret e sebbene con lui abbia un bel rapporto, nemmeno lei riuscirà a convincerlo a smetterla con la vendetta contro la famiglia Yaman: Fikret sarà cieco dalla rabbia e vorrà solo uccidere Demir.

Fekeli sarà seriamente preoccupato per la sorte del nipote, così chiederà a Lütfiye di fermarsi a Çukurova ancora per un po': solo lei puoi dargli una mano.

La donna accetterà, ma si rifiuterà di vivere nel ranch, perché vuole la sua indipendenza. Così Fekeli le farà una sorpresa.

Fekeli è innamorato?

Fekeli allestirà una casa solo per lei, dove Lütfiye avrà la possibilità di cucinare, dormire e fare qualsiasi cosa a suo piacimento. La donna sarà molto grata per tutto quello che Fekeli sta facendo per lei e deciderà di rimanere a Çukurova principalmente perché sarà lui a chiederglielo.

Tra i due ci sarà un'ottima sintonia e chissà, magari Fekeli potrebbe anche ritrovare l'amore, dopo la morte di Hünkar.

Müjgan pone Fikret davanti a una scelta

Intanto anche Müjgan sarà contro Fikret. Sarà stufa dei suoi continui sbalzi d'umore dettati dalla sua sete di vendetta nei confronti di Demir Yaman, ma Fikret sarà combattuto e le chiederà se è in grado di accettarlo così com'è.

La ragazza, però, gli darà una risposta diversa a ciò che lui si aspettava: gli chiederà di scegliere tra lei e la vendetta contro Demir, anche perché non riuscirà a sopportare ancora un uomo che prova così tanto rancore per un'altra persona. Per lei, più o meno, si ripeterà la stessa storia che in passato ha vissuto con Yilmaz, visto che anche il ragazzo viveva un'eterna lotta sempre contro Demir. Riuscirà Fikret a mettere il suo odio da parte?