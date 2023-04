Armando Incarnato è finito al centro di una diatriba: il cavaliere di Uomini e Donne è stato infatti accusato di avere sostenuto un provino per il Grande Fratello Vip 7. A portare avanti questa tesi dapprima Aurora Tropea, anch'essa protagonista di UeD, e successivamente sui social l'ex dama Pamela Barretta, secondo la quale il cavaliere campano avrebbe anche sostenuto un provino per diventare uno dei tentatori di Temptation Island.

La polemica che ha coinvolto Incarnato

Nella puntata di martedì 11 aprile di UeD, Aurora ha accusato Armando di aver fatto i casting per il Gf Vip 7.

Il cavaliere ha ovviamente respinto le accuse andando su tutte le furie e minacciando di abbandonare il dating show di Maria De Filippi: Tropea ha anche sostenuto che Incarnato verrebbe seguito da vari manager, rumor questo confermato anche da Riccardo Guarnieri: il cavaliere pugliese ha dichiarato infatti di aver visto una foto di Armando in compagnia di uno dei manager.

La versione dell'ex dama

La reazione di Armando Incarnato non è passata inosservata all'ex dama Pamela Barretta che su Instagram, tramite una serie di stories, ha fornito la propria versione dei fatti sul cavaliere campano: "A me non interessa fare l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello Vip.

Chissà perché allora ci rimase così male quando come tentatore fu preso Michele e non lui. Falso".

In un'altra storia l'ex dama di Uomini e donne ha spiegato di essere a conoscenza di altri retroscena legati ad Incarnato: "Qualuno ha la memoria corta o meglio mente". Secondo l'ex dama di Uomini e Donne, in passato il cavaliere parlò male di alcuni Reality Show ma il suo intento era in realtà quello di parteciparvi.

La reazione di alcuni utenti del web

Durante la puntata di ieri, Maria De Filippi ha rassicurato lo stesso Incarnato sul fatto che se avesse tenuto un provino per il Grande Fratello Vip non ci sarebbe stato nulla di male. Su Twitter, la reazione del cavaliere ha però diviso l'opinione dei telespettatori: c'è chi ha sostenuto Armando e chi ha dichiarato di pensarla come l'ex dama.

Un utente ha chiosato: "La sa lunga lui". Un altro telespettatore si è detto stufo dei "teatrini" di Incarnato. Un utente invece ha affermato: "Ha la coda di paglia. Ha fatto il provino del GF e non l'hanno preso". Un telespettatore ha criticato infine la redazione di Uomini e Donne: "Inutile che lo trattengono all'interno del programma se non vuole rimanere".