Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 24 a venerdì 28 aprile 2023 sono ricche di colpi di scena.

Nei prossimi episodi l'avvocato Palladini finirà per perdere le staffe e si scaglierà contro Silvia. In seguito alla sfuriata di Alberto, la proprietaria del caffè Vulcano inizierà a cambiare opinione su quanto affermavano i suoi soci Diego e Nunzio a proposito dell'avvocato.

Intanto Franco riceverà delle ulteriori spiacevoli notizie sul suo lavoro e la tensione con Angela non farà altro che aumentare.

Problemi coniugali anche per Roberto e Marina, a causa della perfida Lara. Alla fine, però, verrà a galla un segreto legato ai frequenti malesseri del piccolo Tommaso.

Silvia si ricrede sui soci del Vulcano per colpa di Alberto: le nuove anticipazioni di Un posto al sole

Con l’appoggio di Giulia Poggi, che farà di tutto per far aprire gli occhi a Clara, per quest’ultima non sarà poi così complicato tenere Alberto lontano dalla sua vita. L’uomo, però, in preda a un accesso di rabbia se la prenderà con chiunque riterrà responsabile di aver rovinato la sua relazione. La sfuriata dell’avvocato, inoltre, porterà Silvia a ricredersi su quel che affermavano da tempo Diego e Nunzio.

Intanto Otello, che ancora non riuscirà a frequentare il luogo in cui ha vissuto felicemente con sua moglie Teresa, inviterà Rossella e Riccardo ad andare a Indica insieme a lui.

Anticipazioni Un posto al sole fino al 28 aprile: dietro ai malesseri di Tommaso si nasconde un segreto

Problemi in arrivo anche per il piccolo Tommaso, che si scoprirà essere realmente malato. Preoccupato per il destino di quello che crede essere suo figlio, Roberto Ferri non esiterà a stare accanto a Lara, finendo per far ingelosire la moglie Marina, che sarà sempre più frustrata e indispettita.

Nel frattempo Roberto legherà sempre di più con il bambino. In realtà, dietro ai malesseri di Tommaso si nasconde un segreto che riguarderebbe proprio Lara.

Upas: le foto compromettenti di Guido e Michele

Mariella si farà sempre più sospettosa nei confronti di Guido. Convinta che la stia tradendo a causa del suo strano comportamento, inizierà a indagare sbirciando persino sul suo cellulare.

Nell’indagine verrà coinvolta anche Bice e le due finiranno per scovare delle foto compromettenti di Michele e Guido in compagnia di alcune turiste straniere. Dopo essere stato scoperto, Guido cercherà di riconquistare la fiducia della moglie.

Rosa contro Viola: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Continua il momento difficile di Franco che riceverà ulteriori brutte notizie dal lavoro. In seguito l’uomo assisterà a un confronto teso tra Eduardo e Damiano. Furibonda per il comportamento dell’ex marito, Rosa finirà per prendersela con Viola. E mentre quest’ultima dovrà gestire una situazione alquanto imbarazzante con Raffaele, i genitori di Bianca vivranno dei momenti di tensione.