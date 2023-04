Da tempo circolano insistenti le voci di un possibile addio di Barbara D'Urso alla Mediaset. Indiscrezioni risalite alla ribalta, in queste ore, grazie ad Affaritaliani.it. Stando a quanto riportato dal portale, la conduttrice partenopea avrebbe ricevuto una proposta lavorativa dalla piattaforma streaming netflix.

Barbara d'Urso approda su Netflix?

La nota piattaforma avrebbe proposto a Barbara d'Urso di condurre il nuovo reality legato ai sentimenti Love Never Lies. Il format dovrebbe arrivare nel catalogo Netflix a partire dal prossimo anno. In realtà però, non si tratterebbe proprio di una novità.

Sulla piattaforma, infatti, sono già disponibili le versioni spagnola e polacca e mancherebbe dunque soltanto quella italiana. Love Never Lies, un po' come Temptation Island, mette alla prova coppie di fidanzate e fidanzati che dovranno convivere su un'isola e resistere alle tentazioni. Ci saranno dunque anche tentatori e tentatrici, proprio come nel reality di Maria De Filippi che la conduttrice partenopea si troverebbe a sfidare.

La conduttrice partenopea accetterà la proposta?

Sempre su Affaritaliani.it si legge: "D’Urso accetterà? Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per ‘strapparla’ da Cologno Monzese”. E poi ancora rivela che saranno decisive le prossime settimane, ma Netlix "vuole Barbara d'Urso".

Occorre ovviamente precisare che, al momento, si tratta soltanto di indiscrezioni che non hanno trovato ancora alcuna conferma e bisognerà dunque aspettare ulteriori indizi e i prossimi giorni per scoprire se saranno confermate. La stessa conduttrice però, in una recente intervista, ha dichiarato, circa un passaggio ad un'altra emittente, di non precludersi nulla.

Intanto, già lo scorso anno, si è ipotizzato che la conduttrice, da poco diventata nonna di una nipotina, non avesse più rinnovato il contratto con la Mediaset. Poi, è arrivato un evidente ridimensionamento dei suoi programmi da parte dell'Azienda di Cologno Monzese. I vertici hanno, infatti, chiuso sia Domenica Live che Live non è la d'Urso.

Attualmente, Barbara d'Urso è al timone della sola trasmissione pomeridiana Pomeriggio Cinque che pare, stando ai dati relativi agli ascolti, piaccia al pubblico a casa. Le ultime puntate hanno, infatti, superato i due milioni di telespettatori. E a proposito della concorrenza con il competitor La vita in Diretta di Alberto Matano, in onda su Rai uno, che tiene incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori, la stessa barbara d'Urso ha dichiarato che non vi è alcuna rivalità, visto anche l'inizio in fasce orarie completamente diverse.