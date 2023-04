Un posto al sole, la soap partenopea di Rai 3, continua il suo appuntamento con nuovi ed emozionanti episodi. Le anticipazioni delle puntate di martedì 2 e mercoledì 3 maggio raccontano che al centro dei riflettori ci saranno ancora le vicende delle coppie formate da Roberto e Marina, e Guido e Mariella. Per Ornella, invece, si avvicinerà il momento di lasciare il suo posto da primario e per la donna sarà più difficile di quanto pensasse, anche perché riceverà una delusione da parte della sua amica Giulia.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina sospetterà che Lara stia mentendo

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda martedì 2 e mercoledì 3 maggio l'attenzione sarà concentrata su Roberto e Marina, che saranno sempre più lontani. La preoccupazione dell'imprenditore per la salute del piccolo Tommaso sarà sempre più evidente, mentre la moglie non riuscirà a condividere le sue paure. Per la signora Giordano tutto farà parte del piano messo in piedi da Lara per arrivare a Roberto. Le condizioni di salute del bambino, tuttavia, peggioreranno e i medici non sapranno più cosa fare per aiutarlo. A questo proposito Ferri prenderà una decisione che potrebbe mettere Lara in difficoltà.

Anticipazioni puntate di martedì 2 e mercoledì 3 maggio: Ornella soffrirà lasciando il posto da primario

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nelle puntate del 2 e 3 maggio ci sarà anche spazio per Ornella, che attraverserà un momento molto difficile che riguarda la sua carriera e la vita privata. La dottoressa Bruni verrà a sapere che l'amica Giulia era al corrente che al suo posto da primario sarebbe subentrato Luca De Santis.

Per Ornella sarà una delusione pensare che la signora Poggi non abbia voluto parlare di questa possibilità e Ornella sarà stizzita con lei. Il momento di lasciare il posto da primario sarà sempre più vicino e Ornella scoprirà che la sua scelta professionale sarà più dolorosa del previsto.

Guido partirà in crociera con Mariella, ma minaccerà Massaro

A Un posto al sole, come annunciano le anticipazioni, nelle puntate di martedì 2 e mercoledì 3 maggio saranno protagonisti anche Guido e Mariella. Del Bue sarà costretto a fare la crociera con la moglie e a questo proposito deciderà di minacciare Massaro. Guido farà presente al marito di Bice che sarebbe pronto a dire alla moglie delle sue scappatelle. Alla fine Guido partirà per la crociera con Mariella, ma le trame non dicono se il vigile racconterà o meno come siano andate davvero le cose quella sera al pub. Lui e Michele sono stati ben attenti a tenere un atteggiamento rispettoso, ma il marito di Bice non ha esitato a tradire la moglie, ammettendo di farlo anche abitualmente.