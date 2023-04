Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler di Beautiful, per ciò che riguarda gli episodi dal 24 al 30 aprile, evidenziano che Brooke sorprenderà Deacon e Ridge malconci e in lotta, mentre Steffy continuerà a credere che la signora Logan ha distrutto la famiglia Forrester. Taylor, intanto, affermerà di essere convinta che soltanto un fattore scatenante abbia potuto indurre Brooke a interrompere la sua sobrietà. Nel frattempo Deacon informerà Sheila delle motivazioni che lo hanno indotto a non far fuori Ridge.

Steffy, infine, cercherà di convincere il padre a lasciare Brooke e tornare a far coppia con Taylor, mentre tra quest'ultima e Ridge vi sarà un bacio appassionato.

Brooke sorprenderà Deacon e Ridge mentre verranno alle mani

Ridge giurerà di farla pagare a Deacon per essersi permesso di violare Brooke, mentre quest'ultima verrà affrontata da Taylor. Brooke, quindi, farà presente alla rivale amorosa di essere andata subito da Ridge anziché parlare in prima battuta con lei.

Steffy dirà a Hope che lei, Taylor e Thomas sono a conoscenza del segreto di Brooke, nonostante la giovane Hope tenterà in ogni modo di sviare l'argomento.

Brooke confesserà a Taylor di sentirsi in colpa per ciò successo con Deacon e, mentre le due amiche litigheranno, Ridge punterà il dito su Sharpe lanciando accuse gravi verso lo stesso.

Brooke, successivamente, sorprenderà Ridge e Deacon malconci, insanguinati e in lotta, così Logan chiederà a Forrester di darci un taglio, ma il padre di Thomas si arrabbierà ancora di più credendo che la donna voglia difendere Sharpe.

Nonostante Hope cercherà imperterrita di difendere la madre, Steffy continuerà a credere che Ridge e Taylor abbiano dovuto fare a meno della felicità a causa di Brooke.

Taylor proverà a rimanere neutrale, specialmente dopo che sarà presa alla sprovvista dall'arrivo di Sheila, mentre Steffy spingerà affinché Hope ammetta che Brooke ha sbagliato a comportarsi.

Ridge terrà lontana Brooke e bacerà Taylor

Brooke, mentre Deacon e Ridge continueranno a litigare, dirà a gran voce a Forrester che la colpa di quanto successo co Sharpe è sua, essendosi ubriacata.

Ridge, dal canto suo, dirà a Logan che se non avesse commesso tale errore l'avrebbe aiutata a non ricadere nel tunnel dell'alcol.

Hope rispedirà al mittente l'accusa della giovane Forrester di provare disprezzo per Ridge, mentre Taylor di dimostrerà fermamente convinta che l'abbandono della sobrietà da parte di Brooke sia dovuto da un fattore scatenante.

Brooke implorerà Ridge di non rinunciare alla loro coppia, ma lui ribadirà quanto successo tra la donna e Deacon, quindi uscirà di scena. Ridge si lascerà consolare dai suoi famigliari andando a casa di Steffy, nel frattempo Brooke cercherà conforto nella figlia Hope.

Taylor, al contempo, proverà a far calmare Thomas e Steffy così che Ridge possa avere il tempo di riflettere sul da farsi.

Deacon dirà a Sheila perché non ha fatto fuori Ridge, mentre quest'ultimo non risponderà a chiamate e messaggi di Brooke. Logan senior, quindi, andrà a trovare Ridge ma Thomas non la farà entrare in casa, dicendole che non è la benvenuta.

Steffy, successivamente, cercherà di convincere il padre a lasciare Brooke per tornare assieme a Taylor, mentre Liam e Hope spereranno invece che tra il signor Forrester e Logan senior possa tornare il sereno.

Sheila rassicurerà Deacon dicendogli che Ridge sta cercando di affibbiargli la colpa della sua separazione da Brooke a causa di quanto accaduto a Capodanno, mentre Hope incolperà sé stessa per tutto il trambusto successo tra la madre e i due uomini.

Brooke, quindi, racconterà alla figlia che Thomas non le ha permesso di vedere Ridge, mentre quest'ultimo dirà a Taylor che forse i loro figli hanno ragione a dire che dovrebbero tornare assieme, quindi si baceranno.

La signora Logan chiederà a Liam di andare a trovare Kelly per capire cosa sta combinando Ridge.

Taylor darà il bentornato a Ridge in famiglia, con l'uomo che dimostrerà tutta la sua gratitudine per l'accoglienza. Ridge, infine, confesserà a Taylor di non aver mai smesso di amarla, così i due si concederanno un appassionante bacio.