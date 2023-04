Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e domenica alle ore 14:00 sulla rete ammiraglia Mediaset e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato statunitense, in merito alle puntate dall'8 al 14 maggio, evidenziano che Thomas sarà confuso quando Sheila gli dirà di essere la fautrice della riconciliazione tra Ridge e Taylor. Brooke, intanto, dirà a Hope di aver intenzione di lasciare andare Ridge in via definitiva, nel frattempo Sheila spiffererà a Thomas che potrebbe avere a che fare con l’ubriachezza della signora Logan a Capodanno.

Zende, invece, chiederà a Paris se si sta frequentando con qualcun altro, mentre Ridge si presenterà da Brooke per prendere alcune delle sue cose e ammetterà alle donne di essere preoccupato per lei. Steffy, infine, sarà preoccupata notando che il fratello sta tornando sui suoi passi in merito alla questione che coinvolge Ridge e Brooke, intanto Grace sorprenderà Carter e Paris assieme.

Brooke avrà intenzione di lasciare andare Ridge per sempre

Le anticipazioni di Beautiful dall'8 al 14 maggio raccontano che Thomas durante un acceso diverbio con Sheila, rimarrà confuso quando la donna affermerà di essere l'artefice della riconciliazione tra Taylor e Ridge.

Taylor, nel mentre, appoggerà Ridge in merito al suo disagio di dire a tutti della loro relazione in ufficio.

Forrester senior, difatti, sarà timoroso di come tale notizia possa avere ripercussioni su Brooke.

Liam, Wyatt e Bill pranzeranno a Il giardino. Liam spiegherà il peso che gli ultimi eventi stanno avendo sulla madre di Hope, mentre Bill non sarà per nulla sorpreso di come sia servito così poco tempo a Ridge per dimenticare Brooke.

Quest'ultima, accorgendosi che ogni tentativo di riavvicinarsi a Forrester è stato fallimentare, dirà a Hope di aver intenzione di lasciar andare Ridge per sempre, ma la giovane Logan esorterà la madre a ripensarci.

Sheila, successivamente, dirà a Thomas che potrebbe avere a che fare con l’ubriachezza di Brooke nel primo giorno dell'anno, così il ragazzo proverà a fare sempre più pressioni sulla dark lady al fine di ottenere nuove informazioni.

Brooke, al contempo, ripenserà proprio al Capodanno non riuscendosi a spiegare perché abbia bevuto, mentre Deacon la distoglierà dai suoi malmostosi pensieri ma la signora Logan gli dirà che non dovrebbe trovarsi lì.

Sheila dirà a Thomas che la sua famiglia dovrebbe prenderla dalla loro parte dopo ciò che ha fatto, ma il giovane Forrester deciderà di non rivelare a nessuno l'entità della conversazione con la donna.

Grace sorprenderà Paris nel loft di Carter

L'ambiguo atteggiamento di Thomas non passerà inosservato agli occhi di Ridge, il quale chiederà al figlio il perché di tali comportamenti. Thomas, però, sarà timoroso che, qualora dicesse ciò che gli ha detto Sheila, Ridge potrebbe tornare da Brooke, quindi non dirà nulla al genitore in merito.

Sheila farà presente a Taylor che era soltanto una questione di tempo prima che Logan rovinasse la storia con Forrester. Taylor, allo stesso tempo, s'interrogherà su come un'alcolista come Brooke abbia potuto decidere di rompere il suo patto di sobrietà.

Carter interromperà fortuitamente un dialogo tra Zende e Paris, durante il quale il ragazzo chiederà alla sorella di Zoe se le dispiacerebbe se continuasse a frequentare la sua amica, col figlio adottivo di Kristen che chiederà un consiglio anche allo stesso Carter.

Zende, difatti, sarà ignaro che tra Paris e Carter ci sia del tenero. L'avvocato, inoltre, preferirà andarsene per il crescente imbarazzo quando Zende chiederà a Paris se si sta frequentando con qualcuno.

Taylor, poco dopo, farà presente a Sheila che, dato che non sono più amiche, non dovrebbero parlare di Brooke, nel frattempo Zende rifiuterà di uscire assieme a Sequoyah, così Grace crederà che il ragazzo sia ancora attratto da Paris, Quest'ultima, nel mentre, andrà a trovare Carter nel suo loft e gli confesserà di provare dei sentimenti esclusivamente per lui, così i due si scambieranno un appassionante bacio.

Sheila rivelerà a Thomas di aver fatto ubriacare Brooke, mentre il giovane Forrester dirà alla donna di essere stato a un passo dal confessare la sua diabolica azione di Capodanno a Ridge. Grace presserà Zende nel tentativo di far rimanere lo stesso assieme a Paris, con quest'ultima che proporrà a Carter di rendere pubblicare la loro storia.

Ridge tornerà da Brooke per raccogliere alcune sue cose, così dirà a Logan di essere preoccupato per lei nonostante siano lasciati, mentre Thomas cercherà di scucire dalla bocca di Sheila informazioni più dettagliate su come sia riuscita a far ubriacare Logan senior.

Paris e Carter si concederanno un'altra parentesi focosa, intanto Brooke e Ridge si stringeranno l'uno all'altra.

A seguito di tale abbraccio, la madre di Hope dirà a Forrester che vorrebbe che tutto ciò successo fosse soltanto un incubo, così Ridge rassicurerò Brooke dicendole che nel suo cuore lei avrà sempre un posto speciale.

Steffy sarà preoccupata notando che il fratello sta tornando sui suoi passi in merito alla questione che coinvolge Ridge e Brooke.

Notando la continua distrazione al lavoro di Thomas, Steffy capirà che sta succedendo qualcosa al ragazzo. Brooke, al contempo, esigerà che Ridge sia felice quindi, nonostante le spezzerà il cuore, deciderà di lasciarlo andare.

Paris e Carter, invece, avranno pareri discordanti sulla gestione della loro storia, mettendo anche in dubbio l'eventualità di chiuderla, nel frattempo Grace si presenterà d'improvviso nel loft dell'avvocato e si metterà a gridare asserendo che no se ne andrà finché non avrà parlato con Carter.

Quest'ultimo, quindi, esorterà senza successo Paris a nascondersi al piano di sopra ma Grace, stufa di attendere oltre, irromperà nel loft dell'avvocato sorprendendo lo stesso assieme alla figlia.

Zende, successivamente, rivelerà a Quinn quanto sta accadendo tra lui e Paris dicendole anche che Grace lo ha spinto a chiedere a sua figlia nuovamente di sposarlo. Grace, in ultimo, sarà scioccato per aver sorpreso Carter e Paris assieme, così accuserà l'avvocato di scarsa integrità morale rifiutandosi, al contempo, delle richieste di suppliche della figlia di accettare la situazione.