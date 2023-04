Perché Belen Rodriguez non è alla conduzione de Le Iene di questo martedì 11 aprile? È questa la domanda che si pongono i telespettatori della storica trasmissione ideata da Davide Parenti, in onda anche questa settimana in prime time.

La showgirl argentina, reduce dal weekend di Pasqua trascorso a Napoli con suo marito Stefano De Martino e la sua famiglia, non sarà al timone di questo nuovo appuntamento e preferisce tacere sui social.

Le Iene, salta la conduzione di Belen Rodriguez

Nel dettaglio, la messa in onda di una nuova puntata de Le Iene è confermata nel palinsesto di Italia 1 di questo martedì 11 aprile, come sempre dalle 21:20 circa in diretta.

Nel corso del pomeriggio di oggi, la showgirl argentina aveva annunciato sui social di essere pronta per raggiungere gli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove avrebbe condotto la nuova puntata dello storico programma di Italia 1.

Belen ha anche postato delle stories in cui si mostrava alle prese con le fasi di "trucco e parrucco", pronta a farsi bella per la diretta di questa settimana.

Ma all'ultimo momento è saltata la conduzione di Belen: sui social della trasmissione Mediaset, è stato annunciato che questa sera la conduttrice argentina non sarà al timone dello show ma il programma andrà in onda regolarmente in diretta.

Il silenzio di Belen Rodriguez su Le Iene: la conduttrice tace sull'assenza in studio

Insomma, Belen sarà assente da Le Iene e ovviamente questa situazione non è passata inosservata, visto che già qualche settimana fa la conduzione della showgirl saltò in extremis e al suo posto in studio comparve l'attore Claudio Santamaria.

La settimana successiva Belen tornò alla conduzione del programma specificando di aver avuto bisogno di staccare un po' la spina dai vari impegni così da poter rimettersi in sesto dopo un periodo complicato.

Ma cosa è successo questa volta? Per quale motivo Belen non sarà al timone della trasmissione di Italia 1 ideata da Davide Parenti?

Possibili tensioni dietro le quinte de Le Iene per Belen

Al momento, la conduttrice ha preferito non fare annunci ufficiali sul perché di questa sua assenza alla conduzione de Le Iene.

Sui social non ha dato alcun tipo di spiegazione anche se, stando a quanto apprende Blasting News, il clima dietro le quinte della trasmissione Mediaset non sarebbe proprio dei migliori.

E le possibili tensioni potrebbero aver portato la showgirl argentina a rinunciare alla conduzione di questa puntata. Crisi passeggera o, dopo l'addio di Teo Mammucari, anche Belen lascerà la conduzione de Le Iene? Lo scopriremo nelle prossime settimane.