Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 17 al 21 aprile, rivelano che si creerà un vero e proprio triangolo sentimentale tra Viola, Rosa e Damiano. A quanto pare la figlia di Ornella si imporrà di tornare alla sua vita matrimoniale, tuttavia un incontro con la sua ex guardia del corpo potrebbe cambiare completamente la situazione.

Un video girato da Micaela incastrerà Alberto, mettendo a serio rischio la sua carriera professionale e la sua relazione con Clara.

Un incontro casuale col marito di Bice, sconvolgerà la routine di Guido e Michele.

Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 aprile: la delusione di Rosa

Dopo aver trascorso una notte di passione con Rosa (Daniela Ioia) Damiano (Luigi Miele) prenderà le distanze da sua moglie. La donna delusa dall'atteggiamento del suo ex, inizierà a covare rancore verso l'uomo. Nel frattempo Viola (Ilenia Lazzarin) sembrerà decisa a far funzionare il suo matrimonio tuttavia, al primo incontro con la sua ex guardia del corpo, accadrà qualcosa di intenso tra i due.

Tale triangolo è destinato quindi a protrarsi, resta da capire però il ruolo che avrà Eugenio (Paolo Romano) in questa vicenda.

Alberto viene scoperto

Alberto (Maurizio Aiello) dovrà gestire la fine della sua relazione clandestina con Diana (Sara Zanier) e, allo stesso tempo, arginare i sospetti di Clara (Imma Pirone), ormai sempre più convinta che il suo compagno le nasconda qualcosa.

Per quanto l'avvocato risulti abile a mentire pare proprio che un filmato finirà per incastrarlo.

Le anticipazioni rivelano infatti che un video girato da Micaela (Gina Amarante) al Vulcano, probabilmente per puro caso, metterà in piazza tutte le bugie di Palladini. Non è chiaro cosa mostrerà la breve clip ma pare proprio che di tratti di qualcosa di compromettente dal momento che l'avvocato si troverà in seria difficoltà sia professionalmente che sentimentalmente.

In seguito allo scandalo, Clara capirà di aver riposto male la sua fiducia nell'uomo, e deciderà di lasciarlo.

Un posto al sole, puntate 17-21 aprile: torna Bice

In una storyline dai toni decisamente più leggeri, si assisterà al ritorno di Bice (Lara Sansone) e di suo marito Sergio (Francesco Procopio). A quanto pare Guido (Germano Bellavia) e Michele (Alberto Rossi), in una delle loro tranquille uscite serali, si imbatteranno in quest'ultimo.

Tale incontro, che viene definito decisamente imbarazzante, avverrà in un pub, tuttavia le anticipazioni non specificano cosa sarà intento a fare Massaro.

In ogni caso, i due amici si ritroveranno, loro malgrado, in una situazione alquanto equivoca che comporterà loro diversi problemi e che dovrebbe vedere poi l'intervento della sorella di Sasà.