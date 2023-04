Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornate del 9 e 10 aprile 2023. In occasione della Pasqua il palinsesto della televisione di Stato subirà delle modifiche e a farne le spese saranno alcuni degli appuntamenti più seguiti dal pubblico.

Tra questi spicca Viva Rai 2, lo show mattutino condotto con grande successo da Rosario Fiorello mentre non sono previste variazioni di programmazione per Il Paradiso delle signore 7.

Fabio Fazio sospeso nella domenica di Pasqua: cambio programmazione Rai 9 aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la giornata di domenica 9 aprile, prevede che su Rai 2 non ci sarà spazio per la nuova puntata de La domenica sportiva, che verrà anticipata a sabato sera.

Su Rai 3, invece, salterà l'appuntamento con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto.

Il programma si fermerà in questa domenica di Pasqua e, al suo posto, ci sarà spazio per la trasmissione Il borgo dei borghi.

Intanto, proprio in queste settimane, si parla tanto del futuro della trasmissione condotta da Fabio Fazio che, dal prossimo settembre, potrebbe sloggiare dal palinsesto della terza rete Rai per trovare spazio sui canali del gruppo Discovery.

Domenica In non salta nella programmazione Rai del 9 aprile

Inoltre, la programmazione del 9 aprile non prevede neppure la messa in onda del programma Mezz'ora in Più condotto da Lucia Annunziata e di Rebus, entrambi in onda nella fascia del pomeriggio di Rai 3.

Su Rai 1, invece, in prime time ci sarà spazio per la messa in onda del film Amici per la pelle, mentre il daytime pomeridiano non subirà variazioni.

Di conseguenza, al pomeriggio, ci sarà spazio per una nuova puntata di Domenica In condotta da Mara Venier e poi a seguire tornerà anche Francesca Fialdini con il talk show Da noi a ruota libera.

Fiorello sospeso, Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai 10 aprile

Inoltre, il cambio programmazione Rai del 10 aprile, prevede lo stop in daytime per Viva Rai 2, lo show del mattino condotto da Fiorello.

Eccezionalmente per questo lunedì di Pasquetta, la trasmissione non andrà in onda così come in access prime time non ci sarà neppure l'approfondimento del TG2 Post.

Su Rai 1, invece, è prevista la regolare messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7: la soap opera con Vanessa Gravina sarà trasmessa come sempre alle 16:05 circa e non si fermerà per questo lunedì di Pasquetta.

In prime time sulla rete ammiraglia, invece, spazio alla messa in onda dello speciale Sanremo 2023 tra Palco e realtà.

Su Rai 3, invece, salteranno gli appuntamenti del mattino con Agorà e Elisir, mentre in prima serata è confermato l'appuntamento con il programma Report.