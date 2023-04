A Terra amara importanti colpi di scena stanno per sconvolgere gli equilibri delle grandi famiglie di Cukurova e stando a quanto annunciano le anticipazioni Zuleyha rischierà di morire. Quando sarà in carcere, infatti, Zuleyha finirà in ospedale per avvelenamento e Yilmaz temerà per la sua vita, mentre il maggiore sospettato del tentato omicidio sarà Demir. I colpi di scena non finiranno qui, perché Behice, travestita da infermiera si intrufolerà nella stanza di Zuleyha e proverà a ucciderla.

Anticipazioni Terra amara: Demir sospettato di aver avvelenato Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia raccontano che per Zuleyha la vita in carcere migliorerà grazie all'intervento di Yilmaz. L'uomo, infatti, invierà del cibo alle detenute che non guarderanno più con ostilità la moglie di Demir, ma proprio quando tutto sembrerà più sereno accadrà qualcosa di tragico. Zuleyha si sentirà male all'improvviso e non smetterà di vomitare, tanto che le sue compagne di cella chiameranno le guardie e successivamente arriverà l'ambulanza. La donna sarà trasportata urgentemente in ospedale dove si scoprirà che è stata avvelenata. La notizia farà subito il giro della città e il primo sospettato sarà Demir, vista la rabbia che ha dimostrato di avere nei confronti di sua moglie dopo il presunto tradimento.

Anticipazioni prossime puntate, Yilmaz al capezzale di Zuleyha: 'Vivremo o moriremo insieme'

Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista Zuleyha che lotterà tra la vita e la morte, mentre Yilmaz sarà disperato e veglierà su di lei pregandola in lacrime di svegliarsi. "Se te ne vai non potrò continuare a vivere", le dirà l'imprenditore, terrorizzato all'idea di perdere la donna che ama, "Vivremo insieme o moriremo insieme", aggiungerà.

Mujgan assisterà alla scena e il suo cuore si spezzerà ancora una volta, ma eviterà di peggiorare la situazione con una scenata di gelosia. Al suo ritorno a casa, però, la dottoressa si sfogherà con sua zia Behice dicendole: "Voglio che muoia" e spiegando che, se Zuleyha morisse e Demir venisse accusato di tutto, Yilmaz tornerebbe liberamente tra le sue braccia.

Mujgan spererà nella morte di Zuleyha, sua zia la prenderà in parola

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Zuleyha sarà in grave pericolo di vita e Mujgan sarà disperata nel vedere Yilmaz soffrire per lei. Le parole della dottoressa colpiranno molto Behice che deciderà di agire attentando alla vita della rivale di sua nipote. La zia di Mujgan non ci penserà due volte e si introdurrà nella stanza di Zuleyha, travestita da infermiera, pronta a iniettarle un liquido misterioso. Sarà proprio in quel momento che la donna si sveglierà e riuscirà a togliere la maschera all'infermiera scoprendo che si trattava di Behice. Le urla di Zuleyha allerteranno le guardie ma prima del loro arrivo la zia di Mujgan riuscirà a fuggire.