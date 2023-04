Cambio programmazione per La7 in questo mese di aprile. Le novità del palinsesto riguarderanno la fascia della domenica sera, dove in questi mesi c'è stato spazio per la messa in onda di Non è l'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti.

La rete diretta da Andrea Salerno, con un comunicato stampa ufficiale, ha fatto sapere che da questa settimana non saranno più in onda le nuove puntate di Non è l'Arena.

Stop per Massimo Giletti: cambio programmazione La7 aprile 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con il talk show condotto da Massimo Giletti sarebbe dovuto ritornare in onda su La7 a partire da domenica 23 aprile, dopo la pausa della domenica di Pasqua.

Tuttavia, gli spettatori che questa domenica alle 21:20 si collegheranno su La7 per seguire la nuova puntata del talk show, resteranno profondamente delusi.

Massimo Giletti e il suo talk show non saranno in onda in diretta: il programma è stato sospeso dalla rete e non sarà più in onda.

Dopo sei anni di messa in onda, La7 ha scelto di chiudere il programma di Giletti che, al momento, "resta a disposizione dell'azienda".

Sospesa Non è l'Arena: cambio programmazione La7 aprile 2023

Un cambio programmazione importante per la domenica sera de La7 che arriva con diverse settimane di anticipo rispetto alla chiusura prevista del talk show, che sarebbe dovuto andare avanti almeno fino alle prime settimane di giugno.

Sta di fatto che, dietro questa sospensione anticipata di Non è l'Arena dalla programmazione de La7, potrebbe celarsi il passaggio in Rai del celebre conduttore e giornalista.

Da diverse settimane, infatti, si vocifera che ci sarebbero delle trattative per riportare Giletti di nuovo sui canali della televisione di Stato, dove fino a sei anni fa era tra i volti di spicco della domenica pomeriggio di Rai 1, grazie al suo talk show L'Arena, seguito sempre da milioni di spettatori.

Massimo Giletti potrebbe passare in Rai dalla prossima stagione tv 2023/2024

Dopo la parentesi su La7, ecco che Giletti potrebbe rientrare di nuovo nel parterre di conduttori della televisione di Stato: per lui, infatti, si era vociferato di un possibile approdo nella domenica sera di Rai 3, al posto di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa.

Indiscrezioni che, fino a questo momento, non sono mai state confermate ma nemmeno smentite dal diretto interessato così come dalla Rai.

Qualcun altro, invece, ipotizza che Giletti possa tornare ad avere una prima serata su Rai 2, sempre con un talk show politico che dovrebbe andare in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024. Cosa succederà a questo punto? Lo scopriremo nei prossimi mesi con la presentazione dei palinsesti Rai.