Durante la puntata de il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 14 aprile nella fascia pomeridiana di Rai1, Marcello vorrà raggiungere Adelaide a Lione, ma ben presto verrà a sapere che la contessa non si trova lì. Pertanto, il giovane Barbieri chiederà aiuto alla sua ex fidanzata Ludovica per scoprire dove si trova realmente la nobildonna di Sant'Erasmo. Intanto, Francesco avvertirà Maria dell'imminente partenza di Vito per l'Australia. Così, la signorina Puglisi si renderà conto dei suoi reali sentimenti per il fidanzato e fermerà la sua partenza.

Successivamente, Lamantia chiederà a Vittorio di restare a lavorare in atelier. Nel frattempo, Gemma parlerà con Marco e alimenterà i suoi dubbi nel confronto del fratello. Infine, il giovane Sant'Erasmo minaccerà Tancredi di raccontare tutta la verità a sua moglie Matilde sulla notte dell'incendio.

Adelaide ha mentito a Marcello sulla sua destinazione

Nella prima parte della puntata de il Paradiso, Marcello penserà di raggiungere la contessa a Lione dopo aver ricevuto un regalo da parte sua. Tuttavia, ben presto, il giovane Barbieri scoprirà che la nobildonna di Sant'Erasmo non si trova nel luogo precedentemente indicato e chiederà l'aiuto di Ludovica per scoprire la verità che si cela dietro questa "bugia" di Adelaide.

Nel frattempo, Francesco avviserà Maria che Vito ha intenzione di partire per tornare in Australia e che ha già rassegnato le sue dimissioni al direttore del Paradiso. Per questo motivo, la signorina Puglisi correrà dal suo fidanzato per fermare la sua partenza, confessandogli il proprio amore.

Gemma alimenta i dubbi di Marco su Tancredi ne il Paradiso

Successivamente, il contabile Vito chiederà a Vittorio di poter restare a lavorare per l'atelier di moda milanese ora che si è ricongiunto con la sua fidanzata Maria. La notizia rallegrerà il dottor Conti che, inoltre, non dovrà cercare una nuova figura per il suo magazzino.

Intanto, Gemma avrà un dialogo con Marco che le rivelerà i suoi dubbi sul comportamento del fratello e soprattutto quanto appreso dall'ex maggiordomo della villa in cui abitavano.

Marco minaccia suo fratello Tancredi di raccontare la verità

Nella parte finale della puntata de Il Paradiso delle Signore, le parole di Gemma alimenteranno i dubbi di Marco che deciderà di affrontare suo fratello una volta per tutte. Infatti, il giovane Sant'Erasmo si recherà a villa Guarnieri e minaccerà Tancredi di raccontare tutta la verità a sua moglie Matilde sul suo coinvolgimento durante la notte dell'incendio in fabbrica. Tuttavia, il marito della signora Frigerio saprà come ribaltare gli eventi a suo favore.