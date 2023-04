Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Müjgan troverà nella piccola villa una strana sorpresa: Gaffur svestito che sta vivendo abusivamente a casa sua. La cosa non piacerà alla dottoressa, che darà la colpa di tutto a Züleyha.

Gaffur si trasferisce nella piccola villa dopo un litigio con Saniye

Gaffur è sicuramente uno dei personaggi di Terra amara che regala i momenti più esilaranti. In una serie tv fatta principalmente di circostanze drammatiche, riesce a strappare un sorriso al pubblico a casa. Ciò accadrà anche durante le prossime puntate, quanto si troverà a vivere nella piccola villa, accanto a quella della famiglia Yaman.

Vivrà segretamente in quella casa, che appartiene a Müjgan, perché avrà l'ennesima lite con Saniye, che deciderà di cacciarlo dalla loro abitazione.

Müjgan scopre di avere a casa un ospite indesiderato

Non avendo un posto dove stare, si "approprierà" della piccola villa. Ci sarà solo un problema: non si sentirà un ospite indesiderato, anzi vivrà senza farsi tanti problemi, come se fosse realmente casa sua. Nessuno saprà che si trova lì e ben presto il suo segreto verrà a galla.

Un giorno Müjgan deciderà di fare un salto nella piccola villa per vedere in che condizioni è. Appena entrerà si renderà conto che qualcuno ci sta vivendo abusivamente: tutto sarà in disordine e in più in giro per la casa ci saranno dei resti di cibo.

Müjgan e lo spavento nel vedere Gaffur a casa sua

All'improvviso dal bagno uscirà Gaffur: si sarà appena fatto la doccia e indosso avrà solo un asciugamano legato intorno alla vita. Müjgan inizierà a urlare dalla paura, non si sarebbe mai immaginata che l'ospite indesiderato potesse essere proprio Gaffur. Quest'ultimo si scuserà, ma Müjgan non smetterà di urlare.

Le grida attireranno l'attenzione di Züleyha e Gülten, che correranno subito nella piccola villa per capire che cosa stia succedendo.

Müjgan se la prende con Züleyha

Quando capiranno cosa è successo le due donne si scuseranno subito con Müjgan e ovviamente faranno una ramanzina anche a Gaffur. Lui si vergognerà molto per quello che ha fatto, ma a quanto pare ciò non basterà alla dottoressa.

Incolperà Züleyha di essere la responsabile di tutto e di non aver fatto nulla pur di cambiare la situazione, anche perché secondo lei se ne sarebbe dovuta accorgere prima di ciò che stava combinando Gaffur. Ovviamente sarà chiaro che Müjgan prenda la palla al balzo per puntare il dito contro Züleyha, anche se in realtà la donna non ha delle colpe per ciò che è successo. L'ultimo litigio tra le due, per via della piccola villa, è stato quando Müjgan ha sfrattato Gülten e Çetin per dare la casa a Behice. Sicuramente, anche in futuro, le due donne non la smetteranno di mandarsi frecciatine a vicenda.