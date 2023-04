Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso della stagione tv 2023/2024. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda di Un altro domani, la soap opera del primo pomeriggio che tutti i giorni va in onda dalle ore 16:50 alle 17:25 circa in prima visione assoluta.

I cambiamenti potrebbero riguardare anche l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show attualmente condotto da Barbara d'Urso, la quale secondo alcune indiscrezioni dal prossimo settembre potrebbe uscire di scena.

Chiude Un altro domani: cambio programmazione Mediaset 2023/2024

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la stagione televisiva 2023/2024, riguarderà la messa in onda di Un altro domani, la soap opera spagnola che dalla scorsa estate sta andando in onda su Canale 5.

Gli ascolti della soap non sono mai stati esaltanti al massimo e, complice il passaggio nella fascia oraria che va dalle 16:50 alle 17:25 circa, la media si è stabilita su una soglia di 1,3 milioni al giorno, pari a uno share del 14-15%.

Con l'inizio della prossima stagione televisiva Mediaset, si arriverà al finale di sempre della soap opera iberica, sospesa in patria dopo una sola stagione.

La soap spagnola Un altro domani saluta il pubblico di Canale 5

Stando a quanto apprende Blasting News, le ultime puntate di Un altro domani saranno trasmesse nel corso delle prime settimane del mese di settembre, dopodiché calerà definitivamente il sipario sulla soap opera Mediaset.

Non si esclude, però, che nel corso dell'estate possano essere trasmesse delle nuove soap nella fascia del pomeriggio di Canale 5 da mandare in onda anche nel corso della nuova stagione tv 2023/2024.

Inoltre, le novità della programmazione Mediaset per la prossima stagione televisiva, potrebbero riguardare anche l'appuntamento con Pomeriggio 5. Il talk show condotto da Barbara d'Urso potrebbe subire un restyling a partire dal mese di settembre e, al posto della conduttrice partenopea, potrebbe esserci spazio per l'arrivo di un nuovo volto.

Barbara d'Urso in bilico: cambio programmazione Mediaset 2023/2024

Da diversi giorni, infatti, trapelano delle indiscrezioni legate al futuro professionale di Barbara d'Urso, la quale potrebbe entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La presentatrice potrebbe essere una delle new entry nella giuria dello show del sabato sera Rai e, per tale motivo, potrebbe lasciare la conduzione del talk show feriale Mediaset.

Tra i nomi che sono stati fatti in queste settimane per la possibile sostituzione vi sono quelli di Veronica Gentili (attualmente al timone di Controcorrente su Rete 4) e quello di Federica Panicucci, che verrebbe data in uscita dalla conduzione di Mattino 5 News.