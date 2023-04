Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Terra Amara, la soap turca che, puntata dopo puntata, ha conquistato quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Secondo le anticipazioni degli episodi che andranno in onda giovedì 13 e venerdì 14 aprile, al centro dei riflettori ci sarà la proposta di matrimonio che Fekeli farà ad Hunkar davanti a tutti.

Demir e Yilmaz non saranno affatto felici della notizia, mentre gli abitanti di Cukurova accoglieranno con gioia la novità. Infine Azize starà meglio e verrà spostata in un altro ospedale da Demir all'insaputa di Hunkar.

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 13 e venerdì 14 aprile riportano che Fekeli chiederà ad Hunkar di diventare sua moglie. Ali Rahmet farà questo passo importante in ospedale, davanti a tutti, scatenando l'ira di Demir. Il signor Yaman non esiterà a rubare la pistola ad una guardia giurata per puntarla contro il compagno di sua madre: solo l'intervento di Sabahattin eviterà il peggio.

Sia Yilmaz che Demir vedranno la relazione di Hunkar e Fekeli come un tradimento alle rispettive famiglie e andranno via dall'ospedale contrariati. Una volta arrivato a casa, il figlio di Hunkar darà fuoco a tutti gli oggetti di sua madre, deciso a cancellarla definitivamente dalla sua vita.

Anticipazioni puntate del 13 e 14 aprile: Azize starà meglio

Le puntate di Terra amara che andranno in onda giovedì 13 e venerdì 14 aprile vedranno una ripresa di Azize. Le condizioni di salute della nonna miglioreranno, e Demir deciderà di farla trasferire in un altro ospedale all'insaputa di sua madre.

Questo sarà l'ennesimo affronto dell'imprenditore nei confronti di Hunkar che ne sarà ferita.

Per Fekeli le cose non andranno meglio perché Yilmaz non riuscirà ad accettare la sua proposta di nozze ad Hunkar e si allontanerà da lui.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz deciderà di ridare a Fekeli le chiavi dell'azienda e della casa.

In questo modo l'uomo dimostrerà il suo totale distacco dal suo padrino e, anche se Sabahattin proverà a farlo ragionare, sarà irremovibile.

Il marito di Sermin, invece, dopo il divorzio da sua moglie penserà di andare via e lo confiderà a Mujgan. La dottoressa prenderà male questa notizia e supplicherà Sabahattin di non abbandonarla in questo momento così delicato per lei. Nel frattempo, la notizia delle future nozze tra Hunkar e Fekeli sarà di dominio pubblico e quasi tutti gli abitanti di Cukurova ne saranno contenti.