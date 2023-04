Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio, dove ci sarà spazio per la riproposizione di diverse serie tv che torneranno in onda in prima serata.

La rete ammiraglia, infatti, farà a meno degli appuntamenti con le serie televisive in prima visione assoluta per puntare in primis sulle repliche, tra cui quelle di Scomparsa, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada che era stata proposta per la prima volta nel 2017.

Blanca riproposta in prime time: cambio programmazione Rai maggio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di maggio sarà legato al prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno di alcune serie televisive che verranno riproposte in replica.

È questo il caso di Blanca, la serie poliziesca con protagonista Maria Chiara Giannetta che, nel corso delle due stagioni in prima visione assoluta, ha registrato ottimi ascolti in prime time su Rai 1.

La media delle varie puntate trasmesse ha superato la soglia dei cinque milioni e mezzo di spettatori a settimana: numeri importantissimi che hanno sempre permesso alla rete ammiraglia di vincere la gara ascolti del prime time, superando tutte le proposte delle reti concorrenti.

Tornano le vicende di Blanca a maggio

Alla luce del grande successo ottenuto in prima visione e in vista della terza stagione che è in fase di lavorazione, la Rai per il mese di maggio ha scelto di riproporre le puntate delle prime due stagioni di Blanca.

L'appuntamento con la serie che vede protagonista Maria Chiara Giannetta tornerà in onda dal 7 maggio in poi nel prime time domenicale di Rai 1.

In attesa di scoprire il verdetto Auditel, va detto che questa non sarà l'unica fiction che sarà riproposta nel prime time del mese di maggio.

Scomparsa ritorna in prima serata: cambio programmazione Rai maggio

Il cambio programmazione Rai, infatti, prevede anche il ritorno di una serie che è stata trasmessa per la prima volta nel 2017.

Trattasi di Scomparsa, la serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno, la quale tornerà in onda sempre nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Un appuntamento che, in prima visione assoluta, aveva superato anche la soglia dei sei milioni di spettatori in prime time, con punte del 25% di share.

Numeri importanti per questa serie, di cui però non venne realizzata la seconda stagione. Vanessa Incontrada, infatti, scelse di dedicarsi a nuovi progetti professionali che l'hanno vista protagonista in prime time nel corso degli anni.

L'ultimo progetto televisivo dell'attrice risale a questa stagione televisiva: trattasi di Fosca Innocenti, la serie tv poliziesca che l'ha vista protagonista su Canale 5 al fianco di Francesco Arca, ottenendo buoni consensi dal punto di vista Auditel con punte del 15% di share.