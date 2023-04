Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio 2023. Le novità riguarderanno in primis la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera del pomeriggio che tutti i giorni riesce ad appassionare ed emozionare milioni di spettatori.

Novità anche nel prime time, dove si arriverà al finale di Un passo dal cielo 7.

Chiude Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di maggio riguarderà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7.

Dopo una stagione trionfante dal punto di vista auditel, la soap chiuderà i battenti per questa stagione, salutando il suo pubblico fino a dopo l'estate.

Con la puntata del 5 maggio, infatti, terminerà la messa in onda della soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, dopodiché dall'8 maggio in poi ci sarà spazio per il ritorno di Sei Sorelle.

Ecco cosa ci sarà al posto de Il Paradiso delle signore da maggio

La soap spagnola Sei Sorelle che, la scorsa estate ha debuttato nel daytime pomeridiano di Rai 1, sarà nuovamente in onda con un secondo ciclo di episodi inediti che andranno a tener compagnia al pubblico estivo nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Per gli appassionati de Il Paradiso delle signore, invece, bisognerà attendere il prossimo mese di settembre per vedere in onda gli episodi inediti dell'ottava stagione. La soap andrà in pausa durante l'estate ma, nel frattempo, gli attori saranno impegnati sul set con le riprese dell'ottava stagione che andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2023/2024.

Chiude Un passo dal cielo 7, torna Blanca: cambio programmazione Rai maggio 2023

Il cambio programmazione del mese di maggio, riguarderà anche l'appuntamento in prime time con Un passo dal cielo 7, la serie con protagonista Giusy Buscemi.

Il prossimo 18 maggio, infatti, sarà in onda la puntata conclusiva di questa settima stagione della fiction che, al debutto ha appassionato una media di oltre 4,7 milioni di spettatori, ottenendo punte del 28% di share.

Per una fiction che uscirà di scena dal palinsesto Rai del mese di maggio, ce ne sarà un'altra pronta a "tornare in azione".

Trattasi di Blanca, la serie poliziesca con protagonista Maria Chiara Giannetta, che sarà riproposta dal 7 maggio in poi nel prime time della rete ammiraglia. Dopo il successo di ascolti che la fiction ha registrato in prima visione assoluta, la Rai ha scelto di puntare sulla riproposizione di Blanca, in attesa della nuova stagione inedita, prevista nel corso della prossima stagione televisiva della tv di Stato.

Proseguono Vita in diretta e Oggi è un altro giorno: cambio programmazione Rai

Con il mese di maggio, invece, non ci sarà lo stop dei programmi del daytime pomeridiano feriale di Rai 1. L'appuntamento con Oggi è un altro giorno, così come quello con La Vita in diretta, saranno in onda fino al prossimo giugno in diretta sulla rete ammiraglia.

Le due trasmissioni condotte da Serena Bortone e da Alberto Matano continueranno a tener compagnia al pubblico sino alla fine del mese, dopodiché lasceranno spazio alla programmazione estiva della rete ammiraglia, che quest'anno partirà solo a fine giugno. Per L'Eredità, invece, inizieranno le ultime settimane di programmazione di questa stagione: il quiz condotto da Flavio Insinna si appresta a salutare il suo pubblico e, a da giugno in poi, ci sarà spazio per la messa in onda di Reazione a catena.

Proprio in queste ore, sui social, il conduttore Marco Liorni ha postato la prima foto dello studio in allestimento di Reazione a catena, in onda anche quest'anno dal Centro di Produzione Rai di Napoli.