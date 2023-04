Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio. Le novità riguarderanno la fascia del prime time, dove si arriverà al gran finale di Un passo dal cielo 7, la Serie TV con Giusy Buscemi che sta conquistando il pubblico.

In daytime si arriverà allo stop de Il Paradiso delle signore 7, la soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, pronta a fermarsi per la sosta estiva.

Chiude Un passo dal cielo 7: cambio programmazione Rai maggio

Il cambio programmazione Rai del mese di maggio 2023 riguarda l'appuntamento con Un passo dal cielo 7, la fiction con Giusy Buscemi che in queste settimane ha saputo intercettare il gradimento del pubblico nonostante il cast completamente rivoluzionato.

Gli ascolti stanno tenendo e, seppur in calo rispetto a quelli della passata stagione, si mantengono su una media che supera la soglia dei tre milioni e mezzo di spettatori a settimana con punte di share del 25%.

Ebbene il gran finale della settima stagione di Un passo dal cielo arriverà giovedì 18 maggio.

Stop per Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai maggio

Per il daytime, invece, la novità più importante del mese di maggio sarà legata allo stop per Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera dopo una stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti, con punte di share che hanno raggiunto anche il 25%, saluterà il pubblico.

Il 5 maggio è la data dell'ultima puntata di questa settima stagione, dopodiché inizierà la lunga sosta estiva e bisognerà attendere il mese di settembre per rivedere in onda le nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap.

Tra i volti già confermati spicca quello di Roberto Farnesi, alias il Commendatore Umberto Guarnieri.

Chiude La Sposa con Serena Rossi: cambio programmazione Rai maggio

Il cambio programmazione del mese di maggio riguarda anche l'appuntamento in prime time con La Sposa, la serie tv con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi, tornata in onda dal 16 aprile in replica, dopo il grande successo che ha ottenuto in prima visione assoluta (con punte di oltre sette milioni di fedelissimi).

Ebbene il 30 aprile andrà in onda l'ultima puntata della prima stagione, dopodiché dalle settimane successive non ci sarà più spazio per La Sposa nel prime time domenicale di Rai 1.

La fiction non è stata confermata per una seconda stagione, motivo per il quale non ci saranno altri episodi oltre ai tre previsti della prima, che anche in replica ha comunque conquistato l'attenzione di oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Boom di fiction in replica nel palinsesto primaverile di Rai 1

Tuttavia a far discutere in queste settimane è stata la scelta della Rai di puntare su un bel po' di fiction in replica già a partire dal mese di aprile, anticipando così la programmazione estiva che come da tradizione è quella in cui vi è la riproposizione di diversi titoli.

Quest'anno invece, complice una stagione non proprio fortunata dal punto di vista auditel per le fiction trasmesse su Rai 1 (dove a spiccare è il flop delle serie con Lino Guanciale), i vertici di Rai Fiction hanno scelto di non proseguire con la messa in onda di titoli originali tra aprile e maggio.

Di conseguenza la prima serata della rete ammiraglia al momento pullula di appuntamenti in replica, come quello con Imma Tataranni, che vede protagonista Vanessa Scalera, e La Sposa con Serena Rossi.

Nel corso delle prossime settimane arriveranno anche le repliche di Montalbano con Luca Zingaretti.

Una scelta che non ha entusiasmato più di tanto gli spettatori: in tanti sui social si sono lamentati per la scelta dei vertici della tv di Stato e chiedono di poter vedere prodotti inediti, almeno fino all'inizio della stagione estiva.