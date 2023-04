Can Yaman continua ad essere uno dei volti di punta del nostro Paese, amatissimo dai fan come testimonia anche il bagno di folla che c'è stato questo weekend a Ragusa.

L'attore turco è stato protagonista di una serata in discoteca e, ad un certo punto, si è ritrovato a fare i conti con la folla che lo ha letteralmente "assalito", al punto che una fan ha iniziato anche a palpeggiarlo, come testimoniano le immagini che sono state postate sui social.

L'attore turco Can Yaman 'assalito' dai fan in discoteca a Ragusa

Nel dettaglio, Can Yaman da un po' di tempo è rientrato in Italia per portare avanti un progetto benefico legato ai giovani e in questo fine settimana è stato protagonista anche di una serata in discoteca.

A testimoniarlo le immagini che lo stesso attore turco ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram, dove si assiste al bagno di folla che lo ha accolto al suo arrivo in discoteca.

Un grande successo per il protagonista della fiction Viola come il mare che, tuttavia, si è ritrovato a dover fare i conti anche con qualche "palpatina" di troppo da parte di una fan.

Un fan 'palpeggia' Can Yaman in discoteca, lui stranito (Video)

Nelle immagini social si vede che, ad un certo punto, una fan inizia a toccare con fin troppa veemenza il corpo dell'attore turco.

La mano della fan si spinge quasi all'interno della camicia di Can Yaman che, in un primo momento, reagisce con aria stranita, poi accenna un timido sorriso e porta avanti la sua serata in discoteca, continuando a firmare le copie del suo libro.

Del resto non è la prima volta che l'attore turco si ritrova a fare i conti con manifestazioni d'affetto fin troppo calorose da parte delle sue fan.

Qualche tempo fa, ad esempio, Can si ritroverò costretto a postare un messaggio social in cui chiedeva alle sue ammiratrici di avere rispetto dei suoi spazi e di non farsi trovare accalcate sotto casa in qualunque ora del giorno e della notte.

Al via le riprese di Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

Intanto, dopo il grande successo della prima stagione di Viola come il mare, Can Yaman si prepara a ritornare di nuovo in Sicilia per dare il via alle riprese della seconda stagione di questa fortunatissima fiction.

A maggio, infatti, è previsto il ciak delle nuove puntate che vedranno protagonista Can nei panni dell'ispettore Francesco Demir, che sarà il vero protagonista di questo secondo capitolo.

Al suo fianco tornerà anche l'attrice Francesca Chillemi, reduce dal buon successo ottenuto quest'anno con la settima stagione di Che Dio ci aiuti, la serie televisiva di Rai 1 dove ha preso il posto di Elena Sofia Ricci, diventando la nuova protagonista assoluta.