Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 24 al 28 aprile e le soprese saranno moltissime per i protagonisti di Palazzo Palladini. I riflettori saranno puntati in particolar modo sulle condizioni di salute del piccolo Tommaso che faranno preoccupare Roberto e lo legheranno sempre di più a quello che crede suo figlio. Marina sarà infastidita dalla situazione, ma presto emergerà un terribile segreto che spiegherà i malesseri del bambino. Ci sarà spazio anche per gli altri personaggi e in particolare Angela e Franco che saranno molto lontani.

Anticipazioni Un posto al sole: Tommaso starà davvero male

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile raccontano che Tommaso starà davvero male e Roberto si legherà inevitabilmente al bambino che crede suo figlio. A questo proposito, Ferri sarà anche molto più gentile nei confronti di Lara scatenando ulteriormente la gelosia in Marina che farà sempre più fatica a sopportare questa situazione. La signora Giordano si sentirà sempre più frustrata nel vedere Roberto impegnato con Lara e suo figlio, ma presto le cose potrebbero cambiare. Emergerà una terribile verità che potrebbe spiegare i malesseri del bambino. Le trame non specificano di cosa si tratta, ma non si esclude che Lara possa procurare volontariamente dei malesseri in Tommaso per attirare l'attenzione di Roberto.

Anticipazioni settimana 24-28 aprile: nuova crisi tra Angela e Franco

Le puntate di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile vedranno al centro delle scene anche Franco che riceverà una brutta notizia che riguarda il lavoro. L'uomo, inoltre, assisterà ad un duro scontro tra Eduardo e Damiano e Angela sarà sempre più risentita nei confronti di suo marito.

Per la coppia la frattura e la distanza cresceranno giorno dopo giorno. Le cose non andranno meglio per Alberto che dopo aver perso Clara avrà una sfuriata al Vulcano e questo farà rivalutare a Silvia anche i suoi nuovi soci. Palladini sfogherà la sua rabbia ad ogni occasione e anche con Niko avrà una brutta discussione.

Otello inviterà Rossella e Riccardo ad andare con lui ad Indica, ma sarà in difficoltà

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 24 al 28 aprile rivelano che Rosa non riuscirà a togliersi dalla testa Damiano e, presa dalla frustrazione attaccherà Viola. La moglie di Eugenio per questo motivo dovrà gestire una situazione imbarazzante con Raffaele. Infine, Otello coinvolgerà Rossella e Riccardo invitandoli ad andare a Indica con lui. Presto, però, per il marito di Teresina emergeranno tutte le fragilità e la difficoltà a tornare nel luogo in cui è stato felice con la sua defunta moglie.