Come finisce Il Paradiso delle Signore 7? Cosa succederà nel corso delle ultime puntate di questa fortunata settima stagione della soap che continua a registrare ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio?

Le anticipazioni sul gran finale di stagione, in programma dal 1° al 5 maggio 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Gemma, i quali si ritroveranno a far chiarezza su quanto sta accadendo nelle loro vite.

Occhi puntati anche su Vittorio, il quale si ritroverà a dover gestire l'imminente apertura della nuova Galleria di Moda mentre Marcello tornerà da Ginevra.

Gemma confessa la verità sul figlio: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio per le novità su Gemma e Marco.

Per i due giovani protagonisti della soap ci sarà il momento della resa dei conti finale: Gemma, infatti, uscirà allo scoperto e confesserà al giovane giornalista che quel bambino che porta in grembo è frutto della loro notte di passione insieme.

Marco scoprirà che diventerà padre per la prima volta: quali saranno le conseguenze di questo clamoroso annuncio? Il giornalista sarà pronto a prendersi le sue responsabilità? Lo scopriremo nel corso dell'ottava stagione.

Vittorio sparisce nel nulla: come finisce Il Paradiso delle signore 7

E poi ancora, le anticipazioni sul Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per l'apertura della nuova Galleria di Moda gestita da Umberto e Tancredi.

Matilde, parte del team di questa nuova avventura, si ritroverà ad affrontare anche un momento di difficoltà sul lavoro, al punto da chiedere a Vittorio di darle una mano.

E, la reazione di Conti non si farà attendere: l'uomo si rivelerà un perfetto alleato per Matilde, confermando di fatto il suo reale sentimento nei confronti della donna.

Ma, proprio nel gran finale della settima stagione, ci sarà il colpo di scena spiazzante: Vittorio farà perdere le sue tracce e scomparirà nel nulla.

Marcello tace su Adelaide: come finisce Il Paradiso delle signore 7

Al centro delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7 ci sarà spazio anche per le vicende di Marcello. Le anticipazioni della soap rivelano che l'uomo tornerà da Ginevra dopo essersi messo sulle tracce della contessa Adelaide.

Il giovane Barbieri, infatti, continuerà a cercare la verità sulla sua amata e alla fine scoprirà come stanno davvero le cose.

Marcello, infatti, riuscirà a trovare la donna e scoprirà anche il suo segreto: tuttavia, preferirà non dire nulla ai familiari e ai conoscenti della donna, tenendo per se la verità sul conto di Adelaide.

La Rai conferma l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in daytime

Un finale che promette grandi emozioni per tutti gli appassionati della soap, i quali poi dovranno rinunciare alla messa in onda de Il Paradiso delle signore per tutta la stagione estiva.

Le nuove puntate, infatti, non sono previste nel corso della stagione estiva: dall'8 maggio, infatti, al posto de Il Paradiso 7 ci sarà spazio per le nuove puntate della soap opera Sei Sorelle.

Intanto, però, gli attori saranno impegnati con le riprese delle nuove puntate che andranno in onda da settembre in poi su Rai 1, con l'ottava stagione di questa fortunata serie in grado di appassionare milioni di spettatori.