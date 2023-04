Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di U&D, i siti di gossip stanno riportando le pungenti dichiarazioni di due ex dame su Armando e sul comportamento che i personaggi fissi del cast avrebbero solo nei suoi confronti. Veronica Ursida, per esempio, ha sottolineato l'occhio di riguardo che Gianni e Tina avrebbero per Incarnato da anni: secondo la romana, questo sarebbe uno dei motivi per i quali il cavaliere è ancora nel programma e non è mai stato cacciato nonostante i tanti scivoloni che ha commesso.

Le bordate della protagonista di U&D

Stasera trapeleranno le anticipazioni dell'unica nuova puntata di U&D che Maria De Filippi condurrà questa settimana: gli spoiler del 22 aprile dovrebbero riguardare anche Armando e gli scontri che continua ad avere con il parterre maschile e femminile del Trono Over.

Nelle ultime ore, però, Incarnato è stato preso di mira da due sue vecchie conoscenze: Pamela Barretta ha ribadito che l'uomo sarebbe stato proposto al GF Vip da un manager, ma che sarebbero stati gli stessi autori del reality-show a non volerlo all'interno della casa.

La pugliese si è detta convinta di questa teoria, la stessa che Aurora ha esposto davanti alle telecamere e che ha dato il via ad una serie di tensioni e litigi che hanno monopolizzato gli ultimi appuntamenti col dating-show.

Lo scontro con il parterre di U&D

Anche Veronica Ursida è tornata sull'argomento in alcune instagram storie che i siti di gossip hanno immediatamente repostato.

Interpellata dai fan sul perché Armando viene riconfermato nel cast di U&D nonostante i tanti rimproveri che ha ricevuto da parte di Maria De Filippi nel corso degli anni, l'ex dama ha spiegato: "Lui sta lì dentro per perdere tempo, non gliene frega nulla di trovare una donna".

"Forse perché c'è qualcuno fuori? Qualche situazione?", ha insinuato la romana nello sfogo che aveva l'obiettivo di punzecchiare il cavaliere del Trono Over col quale ha avuto una breve e turbolenta relazione molto tempo fa.

L'ex protagonista del dating-show non ha escluso che il napoletano ambirebbe solo a ricoprire il ruolo di personaggio tv partecipando da più di 6 anni al format di Canale 5, un sospetto che è nato anche negli opinionisti che puntata dopo puntata sottolineano le poche conoscenze che Armando ha fatto da quando è nel cast.

Paola Ruocco litiga con tutti a U&D

Secondo Veronica, però, la colpa di tutta questa situazione non sarebbe soltanto di Incarnato.

Nel pensiero che ha espresso sui social network di recente, l'ex dama se l'è presa anche con gli opinionisti che non avrebbero mai usato il "pugno duro" con il cavaliere tanto criticato dentro e fuori dagli Elios.

"Gianni e Tina distruggono chiunque, ma Armando può tutto. Rassegnatevi perché sta e starà là", ha concluso Ursida nel suo sfogo Instagram.

Molti spettatori del dating-show sono d'accordo con la romana e col parere che ha espresso su uno dei personaggi più controversi del Trono Over, un uomo che viene o amato o odiato per come si comporta davanti alle telecamere.

Nelle ultime puntate che sono andate in onda, ad esempio, a U&D c'è stato l'attacco di Armando a Paola: il partenopeo ha deciso di intromettersi nella furiosa lite che Ruocco stava avendo con Gemma, e l'ha fatto per prendere le parti di quest'ultima.

La parola "affamata" che la dama ha rivolto alla collega di parterre, ha innescato una discussione che sarebbe proseguita anche dietro le quinte: le anticipazioni della registrazione del 22 aprile chiariranno se ciò è realmente accaduto oppure se le due litiganti hanno trovato un punto d'incontro dopo essersi ritrovate faccia a faccia.