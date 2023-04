Emergono i primi retroscena su cosa è successo dopo la finale del Grande Fratello Vip, trasmessa ieri sera, 3 aprile, in prime time su Canale 5.

La settima edizione del reality show si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon che, al rush conclusivo, ha battuto la super-favorita Oriana.

E, terminata la diretta dello show su Canale 5, c'è stato spazio per un bel po' di festeggiamenti che sono andati avanti per tutta la notte, come testimoniato sui profili social dei vari protagonisti di questa edizione.

Cosa è accaduto dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip c'è stato spazio prima per la festa finale in studio, dopodiché i festeggiamenti sono proseguiti anche in privato.

Nikita ha avuto modo di festeggiare e celebrare la sua vittoria assieme al gruppo dei "persiani", la fazione che si era creata all'interno della casa di Cinecittà in questi mesi, composta tra gli altri anche da Antonella Fiordelisi.

A pubblicare un po' di foto e storie social ci hanno pensato la stessa Antonella e il giovane Andrea Diamante.

Antonella festeggia senza Edoardo: retroscena sul dopo finale del GF Vip

E, proprio uno scatto mostrato in rete dall'ex fidanzato di Nikita, non è passato inosservato tra i fan della coppia composta da Antonella ed Edoardo Donnamaria.

Il fidanzato di Antonella, infatti, non compare nella foto dei festeggiamenti di Nikita: a quanto pare, quindi, non ha preso parte alla festa speciale durata quasi tutta la notte per la trionfatrice di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Fiordelisi, invece, ha festeggiato fino alla fine la vittoria della sua amica, con la quale in questi ultimi mesi di permanenza all'interno della casa di Cinecittà, ha stretto un legame decisamente speciale.

Possibile che Edoardo non abbia voluto festeggiare e celebrare la vittoria di Nikita, con la quale non correva buon sangue?

Oriana rivede Daniele Dal Moro: retroscena Grande Fratello Vip

E poi ancora, i retroscena sul dopo finale di questa settima edizione del Grande Fratello Vip 7, rivelano che c'è stato spazio anche per una sorpresa che ha avuto come protagonista Oriana.

La seconda classificata di questa settima edizione del reality show Mediaset, terminata la diretta serale su Canale 5, ha ricevuto una sorpresa da parte di Daniele Dal Moro.

L'ex tronista di Uomini e donne l'ha aspettata in macchina al termine dello show per "portarla a casa" e trascorrere, finalmente, un po' di tempo assieme. Dal Moro e Oriana, infatti, furono costretti a separarsi per la squalifica immediata di Daniele dal gioco per una serie di atteggiamenti non consoni.