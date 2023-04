La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai nonché in streaming RaiPlay. Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) avverte Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di aver ricevuto una chiamata che l'avvertiva che una sua cara amica è prossima alla dipartita. La contessa e il cameriere, quindi, decidono di partire per farle visita ma, poco prima di affrontare assieme il viaggio verso Lione, Italo (Mauro Negrini) suggerisce alla nobildonna di andare in Francia da sola. Consiglio che la zia di Marco (Moisè Curia) accetta di buon grado, ma la reale destinazione della donna rimane ignota.

Marcello, di conseguenza, si accorge che la sua amata gli ha mentito quando decide di farle una sorpresa raggiungendola in Francia, chiedendo a Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) di aiutarlo a capire dov'è andata la contessa. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, Marcello e Ludovica potrebbero venire a conoscenza che Adelaide avrebbe mentito in merito alla sua destinazione per non far sapere a nessuno dei suoi problemi di salute.

Adelaide non è partita per Lione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, per ciò che riguarda gli episodi che saranno trasmessi da lunedì 10 a venerdì 14 aprile, evidenziano che Brancia junior renderà qualche oggetto a Barbieri e questo porterà Marcello e Ludovica a ricordare i momenti felici legati a quando formavano una coppia.

L'assenza di Adelaide, allo stesso tempo, peserà parecchio per la giovane Brancia che, in qualità di Vicepresidentessa, non riuscirà a risolvere alcune beghe legate al Circolo, quindi chiederà il supporto pratico di Barbieri.

Il gestore del Bar Bottini, inoltre, riceverà un dono da parte della contessa, grazie al quale sceglierà di sorprendere la signora Di Sant'Erasmo raggiungendola a Lione, ma scoprirà poco dopo che la nobildonna non si trova realmente in Francia.

A quel punto, Marcello e Ludovica faranno fronte comune per scoprire la vera destinazione di Adelaide.

Marcello e Ludovica potrebbero scoprire che la contessa ha problemi di salute

La bugia di Adelaide in merito al viaggio verso Lione potrebbe aprire la porta a molteplici scenari, ma una tra le ipotesi più plausibili sarebbe che Adelaide avrebbe mentito per nascondere eventuali problemi di salute che la coinvolgono personalmente.

La cara amica che risiede in Francia, di conseguenza, potrebbe anche esistere realmente, considerando che la contessa inizialmente vorrà partire assieme a Marcello. L'amica in fin di vita, però, potrebbe al contempo essere usata da Adelaide come pretesto per allontanarsi in solitaria da Milano per eventuali accertamenti clinici lontano da occhi indiscreti.

Se così fosse, Marcello e Ludovica vestendo i panni dei detective potrebbero scoprire che Adelaide ha una malattia.