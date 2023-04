Mercoledì 5 aprile 2023 andrà in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Terra Amara, dove si vedrà Demir rinunciare al progetto dell'impianto combinato. Lo farà convinto dalla moglie Zuleyha, la quale gli impedirà di vendere i terreni di famiglia per far fronte all'aumento di capitale voluto dai soci tedeschi. Intanto Mujgan e Yilmaz finiranno il trasloco nell'ex casa di Sermin.

Yilmaz e Mujgan nuovi vicini di casa di Yaman: spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra amara, la soap Tv ambientata nella Turchia degli '70 e in onda su Canale 5 dallo scorso luglio.

Un successo che è merito anche delle trame sempre avvincenti e mai banali. Lo saranno anche quelle della nuova puntata in onda nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile, dove si vedrà come andranno le cose tra Yilmaz e Mujgan, dopo che si saranno trasferiti a vivere nell'ex casa di Sermin. Yilmaz, infatti, dopo un litigio con Fekeli, deciderà di lasciare la villa che ha sempre condiviso con lui, scegliendo di andare a vivere a fianco della famiglia Yaman.

Zuleyha convince Demir a rinunciare al progetto con i tedeschi

Nel corso di questo nuovo episodio di Terra amara, si vedrà Demir venire a conoscenza del fatto che la madre ha riacquistato i terreni precedentemente venduti a Fekeli, allo stesso prezzo.

Hunkar si vedrà costretta a dare spiegazioni al figlio. Gli racconterà solo una parte della verità, ossia che i due in gioventù avevano avuto una relazione. Demir sarà ancora alle prese con la grana in cui lo ha incastrato Yilmaz. I soci tedeschi avranno dato due settimane di tempo a Yaman per far fronte all'aumento di capitale della società.

L'uomo, per trovare il denaro necessario, penserà di mettere in vendita alcuni suoi beni ma Zuleyha gli farà cambiare idea. Sarà, infatti, la moglie a farlo desistere. A questo punto, Demir rinuncerà al suo progetto.

Terra amara, trame successive: Behice resta a vivere da Fekeli

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, il fatto di avere i coniugi Akkaya come nuovi vicini di casa non farà affatto piacere alla famiglia Yaman.

Zuleyha, come gesto distensivo, porterà in dono a Mujgan un piatto tipico di Adana. Di contro, la dottoressa ricambierà offrendole un piatto tipico di Istanbul. Da notare che sarà il piatto preferito da Yilmaz. Fekeli, invece, sarà triste per la decisione di Yilmaz di lasciare la sua casa e verrà consolato da Behice. La donna avrà delle mire su Ali Rahmet e rifiuterà l'invito della nipote Mujgan di andare a vivere con lei e Yilmaz. Preferirà infatti rimanere a casa di Fekeli. Per altri dettagli, non resta che seguire i nuovi episodi di Terra amara che si ricorda, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.