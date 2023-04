Il Grande Fratello Vip è terminato da una settimana e i concorrenti hanno ormai ripreso la loro normale vita. Tuttavia Oriana Marzoli ha passato una Pasquetta un po’ turbolenta, dovuto ad un crollo fisico e ad una brutta influenza. Ovviamente sui social non sono mancate le critiche alla giovane venezuelana ma, a difenderla, è intervenuto il suo ragazzo Daniele Dal Moro.

Grande Fratello Vip lo sfogo di Oriana e la difesa di Daniele

A rivelare le sue condizioni di salute, è stata la stessa Oriana la quale, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha rivelato: “Ho la tosse, è esattamente una settimana che sono uscita dal GFVip e mi sembra una vita.

Non mi sono mai fermata e non sono neanche riuscita a riposarmi. Non ce la faccio, sono distrutta e ho bisogno di dormire, in 3 giorni avrò dormito forse 8 ore, non ce la faccio”. Ovviamente sui social non sono mancate le critiche in merito alla sparizione di Oriana, ma a tal proposito è intervenuto Daniele, prendendo le difese della sua ragazza. Sul proprio account Twitter, con un lungo sfogo, Daniele ha scritto: “Oriana è appena uscita da un lungo percorso televisivo, che solo chi lo ha vissuto in prima persona sa quanto può essere stancante ed emotivamente estenuante”. Dal Moro ha poi aggiunto che da quando Marzoli è uscita dalla casa, non ha avuto neanche un attimo di pace e, in 5 giorni, avrà riposato massimo 8 ore.

L’ex gieffino ha poi detto che Oriana in questo momento ha la febbre da 2 giorni, con tosse e mal di gola e in tutto questo non bisogna dimenticare che Oriana non è nel suo Paese originario, è senza una casa e anche senza tutti i suoi vestiti. In merito alle due serate che la gieffina ha fatto in discoteca, Daniele ha dichiarato: “Ha fatto due serate appena uscita, che non voleva neanche fare ma non poteva disdire.

Ieri è andata a letto alle 5:00 e, se tutto va bene, andrà a letto alle 22 questa sera. Invece di scrivere cavolate, andate a festeggiare Pasquetta, voi che potete”.

La storia d'amore tra Daniele e Oriana

Nel frattempo, nonostante all'interno della casa del GFVip spesso i due si sono mostrati incompatibili, la storia d'amore tra gli Oriele, sembra procedere a gonfie vele.

I due, nei giorni scorsi, si sono mostrati più volte sui social innamorati e sorridenti, come una coppia normale. Da quando Oriana è uscita dalla casa del GFVip, Daniele è quasi sempre rimasto con lei: i due sono stati prima a Verona, a casa di lui, per poi spostarsi nelle Marche, dove la giovane vippona ha avuto una serata in discoteca, con anche tra il pubblico, il suo amato Daniele. Oriana ha anche rivelato di aver conosciuto il padre di Dal Moro e di essere stata a cena a casa loro. Sembra dunque che tra i due sia scoppiato l'amore.