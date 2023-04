Terra Amara continua con nuove puntate su Canale 5 e sabato 15 aprile ci sarà un episodio molto emozionante, che vedrà protagonista ancora il conflitto tra Demir e Hunkar, ma ci saranno anche altre novità. Cetin, stanco della mancanza di chiarezza da parte di Gulten, rapirà la ragazza nella speranza che si confidi con lui. La sorella di Gaffur, inoltre, riceverà una proposta di matrimonio da parte di Rustem, che verrà rispedita al mittente da Saniye. Hunkar, cacciata anche dall'azienda, preparerà i documenti per il matrimonio con Fekeli.

Anticipazioni Terra amara: Gulten spaventata dal rapimento

Le anticipazioni di Terra amara della puntata di sabato 15 aprile raccontano che Cetin continuerà a corteggiare Gulten, che non riuscirà a lasciarsi andare con lui. Il collaboratore di Yilmaz non capirà il perché del rifiuto della domestica, che in qualche modo gli ha fatto capire di provare qualcosa per lui e vorrà vederci chiaro. A questo proposito Cetin rapirà Gulten, che sarà terrorizzata vedendosi scaraventare in un'auto da alcuni uomini incappucciati. Solo in un secondo momento si tranquillizzerà, quando Cetin le mostrerà il suo volto e la rassicurerà. I due ragazzi parleranno a lungo e Gulten lascerà trasparire il suo amore per lui, ma si rifiuterà di parlargli di Ercument, l'uomo che ha abusato di lei ed è stato ucciso da Yilmaz.

Anticipazioni puntata di sabato 15 aprile: Hunkar e Fekeli pronti a sposarsi

Nella puntata di Terra amara di sabato 15 aprile i riflettori saranno puntati ancora sulla famiglia Yaman. Zuleyha proverà a far ragionare Demir, spiegandogli che allontanare Hunkar da Azize è una punizione anche per la nonnina, ma lui non vorrà sentire ragioni.

Dopo aver bruciato i suoi oggetti, la signora Yaman sarà allontanata anche dall'azienda, e Demir farà giurare a Gaffur e Saniye fedeltà a lui minacciando di licenziarli. Nel frattempo Hunkar e Fekeli andranno avanti con i loro progetti e prepareranno i documenti per il loro matrimonio.

Sermin parlerà a sua zia di Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, nella puntata di sabato 15 aprile, il piccolo Adnan pronuncerà ancora una volta la parola "papà" in presenza di Yilmaz.

Questa volta ad assistere a tutto ci sarà Gaffur, che non esiterà a raccontare a Demir quanto ha visto. Quando il marito le chiederà spiegazioni, Zuleyha negherà tutto e dirà che Gaffur si è sbagliato. A Cukurova, intanto, si continuerà a parlare della famiglia Yaman e ad alimentare i pettegolezzi ci penserà Sermin, che parlerà a sua zia di un presunto interessamento di Fekeli nei confronti di Behice. Saniye riceverà la proposta di matrimonio da parte di Rustem per Gulten, ma la donna la rispedirà al mittente.