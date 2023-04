Le nuove anticipazioni di Uomini e donne promettono ancora una volta grandi sorprese e, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano si ritroverà a dover gestire una vicenda decisamente non facile. Per lui, infatti, ci sarà una amara segnalazione che arriverà dalla dama Aurora Tropea, che lo metterà a dura prova tanto da rendere necessario un confronto con la padrona di casa del talk show Mediaset.

Armando al centro delle polemiche: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Armando si ritroverà nei guai dopo le accuse della dama Aurora, la quale sostiene che il cavaliere napoletano starebbe prendendo in giro la redazione del programma Mediaset.

Il motivo? Secondo Aurora, Armando avrebbe alle spalle un manager che in questi anni di partecipazione al talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, si sarebbe interessato della sua immagine, occupandosi anche di procurargli dei lavori che gli avrebbero permesso di accrescere sempre più la sua popolarità.

Insomma, accuse decisamente spiazzanti quelle che Aurora ha mosso nei confronti del cavaliere, dato che in questo modo ha messo in discussione tutto il suo percorso in trasmissione, dopo che per anni è stato uno di quelli che andava a scovare informazioni sugli altri volti del trono over per smascherarne le malefatte agli occhi del pubblico.

Armando si confronta con Maria: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Ebbene, le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, in un primo momento, Armando ha provato a difendersi dagli attacchi ricevuti in studio e, dopo qualche parola di troppo da parte di Gianni e Riccardo, ha scelto di abbandonare la trasmissione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni riguardanti l'ultima registrazione del talk show, riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che c'è stato spazio anche per un confronto diretto in studio con Maria De Filippi.

Il cavaliere sarà protagonista di un "faccia a faccia" con la padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5, pronto a confrontarsi con lei per chiarire come stanno davvero le cose.

Armando in lacrime con Maria: anticipazioni Uomini e donne

Nel bel mezzo di questo confronto con la padrona di casa di Uomini e donne, Armando si lascerà andare alle lacrime.

Il cavaliere avrà un momento di sconforto in studio, ma ammetterà di non aver mai preso in giro nessuno della redazione.

L'uomo chiederà anche ad Aurora di portargli le prove di queste pesanti accuse che gli ha mosso e dirà di essere pronto a lasciare la trasmissione nel caso dovessero essere confermate.