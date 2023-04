Mancano poco più di 24 ore alla finalissima del Grande Fratello Vip e in rete circola con insistenza un'indiscrezione sul numero di ex concorrenti che saranno ospiti in studio. Dopo Amedeo Venza, anche Alessandro Rosica ha fatto sapere che Daniele ed Edoardo non parteciperanno all'ultima puntata del reality-show per volontà degli addetti ai lavori: pare che i due vipponi squalificati, a differenza di tanti altri, non siano neppure stati invitati dalla produzione.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Lunedì 3 aprile sarà decretato il vincitore del Grande Fratello Vip: dopo più di sei mesi, infatti, il pubblico sta per scegliere il miglior concorrente della settima edizione.

A contendersi il titolo saranno in sei: Oriana, Nikita, Giaele, Micol, Tavassi e uno tra Alberto e Milena (protagonisti dell'ultima eliminazione prima della volata finale).

Alla diretta di domani sera, però, non dovrebbero partecipare tutti gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia: la rete avrebbe infatti deciso di escludere dal cast della finalissima due protagonisti che sono usciti di scena per motivi disciplinari.

Nei giorni scorsi è circolata la voce secondo la quale gli addetti ai lavori stavano valutando l'ipotesi di non ospitare l'intero cast di quest'anno alla serata finale, e in queste ore anche un noto esperto di Gossip ha confermato tutto sui social network facendo i nomi di chi sarebbe stato "fatto fuori".

Chi salterà la serata del Grande Fratello Vip

Tramite i suoi profili social, il 2 aprile Alessandro Rosica ha fatto sapere: "Mi dicono che Daniele e Donnamaria domani non saranno i benvenuti. Non sono stati invitati per la finale".

L'esperto di cronaca rosa, dunque, sostiene che all'ultima puntata del Grande Fratello Vip non dovrebbero partecipare né Dal Moro né Edoardo, ovvero gli ultimi due concorrenti che sono stati squalificati per eccesso di aggressività nei confronti della coinquiline.

A distanza di un paio di settimane, infatti, il veneto e il romano sono stati espulsi dal reality-show e non sono più apparsi in televisione: Mediaset ha deciso di adottare la linea dura verso chiunque assuma comportamenti esagerati e diseducativi, pena la "cacciata" dalla casa e la chiusura delle porte degli studi di Cinecittà.

Da quando sono stati mandati via, entrambi i vipponi non hanno più messo piede nella struttura che ospita il programma dallo scorso settembre, cosa che in passato è stata permessa ad altri squalificati come Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

Il rumor sui personaggi del Grande Fratello Vip

Alessandro Rosica ha commentato questa recente mossa degli addetti ai lavori con queste parole: "Daniele ed Edoardo trattati come i peggio appestati, mentre altri che non meritano niente vengono elogiati".

"Complimenti agli autori, un'edizione sempre più sconvolgente", ha concluso il romano sui social network.

Salvo colpi di scena, dunque, domani sera né Dal Moro né Donnamaria saranno in studio ad assistere all'atto finale della stagione del reality-show del quale sono stati assoluti protagonisti.

Tra circa 24 ore, infatti, sarà eletto il vincitore e il pubblico sembra avere già le idee chiare su chi siano i favoriti.

Considerati i cinque concorrenti finalisti (il sesto sarà proclamato all'inizio dell'ultima puntata), i sondaggi sostengono che a salire sul podio dovrebbero essere Oriana, Nikita e Tavassi: la classifica finale dipenderà molto dalle preferenze che i telespettatori esprimeranno durante la diretta, ma Giaele, Micol e il vincente tra Alberto e Milena pare abbiano pochissime chance di superare i coinquilini.