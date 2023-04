Ci saranno tante novità nelle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazoni della soap turca rivelano che Zuleyha Altun avrà modo di riabbracciare i figli in carcere grazie all'aiuto di Hunkar Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Demir vieta alla moglie di vedere i figli

Le anticipazioni di Terra amara inerenti gli episodi che andranno in onda prossimamente in Italia svelano che Hunkar chiederà perdono a Zuleyha.

Tutto comincerà quando Demir crederà che sua moglie abbia iniziato una relazione extraconiugale con Yilmaz dopo aver visto un video compromettente inviatogli da Mujgan.

L'imprenditore, furioso, non riuscirà ad eliminare Altun come avrebbe voluto dopo averla portata in un posto isolato. La donna, infatti, riuscirà a tornare alla fattoria dove il giovane Yaman le vieterà di vedere i figli e di vivere sotto il suo stesso tetto.

Zuleyha cercherà invano di far pace col marito. Rimasta sola, deciderà di togliersi la vita dandosi fuoco con la benzina. Sarà Fekeli a salvarle la vita, offrendole ospitalità nella sua tenuta.

Zuleyha arrestata dopo aver sparato al marito

Nelle puntate turche di Terra amara Mujgan scoprirà che la sua rivale si è stabilita presso la tenuta del suocero. La dottoressa così si precipiterà a casa dove si scontrerà con Zuleyha. Durante la discussione la moglie di Demir si impossesserà di un'arma da fuoco per poi dirigersi con la sua automobile a tutta velocità alla fattoria degli Yaman.

Qui la donna ferirà gravemente il marito al petto.

Demir verrà trasportato d'urgenza in ospedale mentre Zuleyha verrà arrestata per tentato omicidio. Quest'ultima potrà contare sull'aiuto di Julide che prometterà di alleggerire la sua posizione per evitarle di passare il resto della vita in carcere.

In attesa del processo, la madre di Adnan dovrà vedersela con le sue compagne di cella che in più occasioni cercheranno di denigrarla, obbligandola a svolgere le mansioni più umili.

Altun riabbraccia Adnan e Leyla grazie ad Hunkar

Hunkar troverà il coraggio di recarsi in carcere per far visita alla nuora nonostante le preoccupazioni per la salute di Demir. La matrona chiederà perdono a Zuleyha per non essere riuscita a fermare le macchinazioni di suo figlio.

La signora Yaman preciserà ad Altun che non ha intenzione di abbandonarla al suo destino, promettendole il migliore avvocato e assicurandole che presto potrà vedere i suoi bambini. La madre di Demir manterrà la parola data, infatti Zuleyha potrà riabbracciare Adnan e Leyla in un incontro che commuoverà Julide.